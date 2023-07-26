تكريم اللجنة المنظمة لمهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم

احتفلت اللجنة المنظمة من مهرجان كواترو للاكاديميات الخليجية لكرة القدم مساء امس الأول بفريق العمل وأعضاء لجان البطولة بعد النجاح الباهر للنسخة السادسة من المهرجان الكروي

تقدم الحضور نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي أحمد علي الرئيسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالعزيز عبدالله التي نظمها مركز كواترو الرياضي خلال الفترة من 7 ولغاية 13 يوليو الجاري بمشاركة 14 فريقا من مختلف الدول الخليجية الشقيقة وهي اكاديمية اوليه البحرينية الحائزة على لقبي فئتي 14 و16 سنة عن جدارة والاكاديمية اارجنتينية التي حلت وصيفا للبطل في الفئتين واكاديمية سبورت فورأوول من الإمارات والقصيم من المملكة العربية السعودية وسفنتين فور وسبورتي والمواهب من الكويت وسمارت من سلطنة عمان واكاديمية العطار وانوار الانبار من العراق

وجاء حفل تكريم الجان 5 نجوم من حيث الروعة والجمال وتبادل الكلمات الى جانب الرعاية الكريمة من سمو الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان للحفل .

وفي بداية الاحتفال الذي جرى بين جدران قاعة الابداع في مركز شباب عجمان ألقى احمد علي الرئيسي كلمة ضافية ومعبرة حرص في بدايتها على نقل تحيات وشكر واشادة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ومالك مركز كواترو الرياضي الى اللجنة المنظمة وقال الرئيسي ستكون اشادة الشيخ عبدالعزيز النعيمي حافزا ودافعا للجنة المنظمة لتقديم الأفضل في المرات القادمة مؤكدا ليس من السهل ان تعكف مجموعة محدودة من الشباب على تنظيم بطولة لفئتين من المراحل السنية 14 سنة و16 سنة وقال من اصعب البطولات تنظيما هي البطولات التي تندرج تحت هذه الفئة السنية ولكن بحمد الله وتوفيقه أصبحت اللجنة المنظمة تمتلك خبرات التعامل مع البطولة بكل تفاصيلها .

وأشاد الرئيسي بجميع الأعضاء الذين ابدعوا في التنظيم بمختلف اللجان التي ظلت تنافس نفسها في بذل اقصى الجهود لاجل اخراج البطولة في ابهى صورها وأوضح في كل موسم تقدم اللجنة المنظمة نسخة جديدة ومبتكرة من التنظيم مشيرا الى ان الإشادة التي وصلت الى مركز كواترو من قبل الاكاديميات المشاركة في البطولة تعتبر وسام على صدر اللجنة المنظمة والمركز بصفة عامة كما أشاد وشكر جهود وسائل الاعلام المحلي والرقمي والالكتروني على التغطية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من موسم لاخر وقال كل الشكر والتقدير الى الجهات الراعية وعلى راسها دائرة التنمية السياحية في عجمان الراعي الرئيسي للبطولة والى مجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي وببقية الرعاة الذين قدموا عملا مميزا وقال لاننسى ردود الفعال الإيجابية للمجلس الخليجي السنوي لمركز كواترو على هامش البطولة والشكر يمتد الى كل من شارك معنا في مجلس كواترو وختم تعليقه بتجديد اشادة سمو الشيخ عبدالعزيز النعيمي بالبطولة وللجنة المنظمة.