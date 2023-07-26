«ملتقى أمن الملاعب» يشدد على سلامة وسعادة الجمهور والتنظيم الأمثل

استعرض الملتقى الخامس لأمن الملاعب الرياضية، الذي نظمته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، تحت عنوان «تأمين الملاعب الرياضية مسؤولية مشتركة»، أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية والرياضية للحفاظ على سلامة وسعادة الجمهور، والتنظيم الأمثل لدخولهم وخروجهم إلى الملاعب وتشجيعهم الإيجابي للفرق.

وحضر الملتقى ممثلون عن وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في العاصمة أبوظبي ودبي وبقية إمارات الدولة، واتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، وأندية الدولة، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية الوطنية المختلفة، التي حرصت على متابعة الملتقى المهم، ونقل رسائله الإيجابية إلى الجمهور الرياضي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن

«شعار ملتقى أمن الملاعب الخامس، الذي نفخر بأن ننظمه مع شرطة دبي، وهو (أمن الملاعب مسؤولية مشتركة) يمثل الحل لجعل ملاعبنا في أفضل وأجمل صورها من حيث سعادة الجمهور وسلامتهم، وانسيابية دخولهم وخروجهم وتشجيعهم الإيجابي للاعبين».

وأضاف حارب: «الجميع مدعوون للمشاركة بالرأي والنقاش، واستعراض أفضل الممارسات، وصولاً للنموذج الأفضل لملاعبنا، لأن نجاح العمل يرتبط بالتواصل بين جميع الأطراف، وتحليل الواقع، وتقديم أفضل الحلول التي تناسب واقعنا وطبيعة جمهورنا وجودة الحياة في وطننا».

من جهته، قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي: «إن هدفنا واحد في كل إمارات الدولة، وهو نشر السعادة بين الجمهور، ويتحقق ذلك في الملاعب من خلال التزام جميع الأطراف بالروح الرياضية، وقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن نحترم ونعدل بين كل الأطراف، لذلك نركز اليوم على دور مسؤول أمن الملاعب الذي يتولى مهمة تحقيق الأمن والسلامة في المنشأة، والحفاظ على سلامة جمهور الفريقين الموجودين في الملعب، ويعمل على حل المشكلات التي تظهر في الملعب وبين الجمهور».

وأضاف الغيثي: «لقد شاهدنا حضوراً مكثفاً للجمهور خلال الموسم الماضي، وهذا أمر إيجابي يجب علينا أن ندعمه حتى يستمر في كل المواسم».