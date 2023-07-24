5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال «القوس والسهم»

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختيار خمسة لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب في بطولة كأس العالم «برلين 2023»، المقررة من 29 يوليو الجاري إلى 7 أغسطس المقبل.

وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار عبدالله الكتبي «القوس المحدب»، ومحمد صالح «القوس المركب»، وآمنة العوضي وجمانة النجار «القوس المركب»، وحصة العوضي «القوس المحدب».

ويترأس البعثة حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، كما تضم عادل الحمادي، رئيس لجنة المنتخبات، والمدرب البريطاني مايكل بيرت، والإدارية خلود محمد. وأكد حميد المشرخ أن مشاركة المنتخب في البطولة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، لتعزيز فرص لاعبي ولاعبات المنتخب في تحقيق أفضل النتائج بالاستحقاقات الخارجية، كما أن «برلين 2023»، فرصة جيدة لتحسين التصنيف والمراكز.