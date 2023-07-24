«دبي الرياضي» ينظم برنامجاً رياضياً لكبار المواطنين

نظّم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين في «عالم دبي للرياضة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي».

تشتمل مبادرة «صيفنا رياضي» 140 فعالية، تقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، ضمن 30 لعبة رياضية متنوعة، تهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

ويقام البرنامج الرياضي لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وشارك في الفعاليات رواد نادي «ذخر الاجتماعي»، وتتضمن الفعاليات تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل تقام صباح كل أربعاء.

وتابع وفد مجلس دبي الرياضي الأنشطة التي تم تنظيمها في البرنامج، وقدم محاضرة توعوية وتطبيقاً عملياً لكبار المواطنين حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيون في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة، كما تم اطلاع كبار المواطنين المشاركين بالبرنامج الرياضي على برنامج الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، وتزيد على 450 فعالية خلال العام، وحفزهم المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية، كما شارك الحضور في مباراة كرة قدم، تم تنظيمها في ملاعب عالم دبي للرياضة الذي يستمر حتى سبتمبر المقبل، ويتضمن 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربعة، من بينها 17 ملعباً لكرة الريشة، وستة ملاعب لكرة القدم، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعب للكريكت، وملعبان للبادل، وثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبان للتنس الأرضي، وملعبان للكرة الطائرة، وملعبان للبيكل بول، وصالة رياضية واستوديو للياقة البدنية.

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وتتنوع فعاليات «صيفنا رياضي» ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.