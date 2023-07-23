4 صفقات عربية تدشن حضورها الأول في دوري المحترفين

واصلت أندية دوري المحترفين، اعتمادها في العديد من الصفقات الجديدة، على نجوم الكرة العربية، لتدعيم صفوفها قبل ضربة بداية الموسم الكروي 2023-2024، بعد أن سجل «الميركاتو» الصيفي الحالي، التعاقد مع أربعة لاعبين عرب يسجلون حضورهم للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، والقادمين من المدرستين التونسية والليبية، بعد أن أبرم عجمان صفقتي تعاقد مع الدوليين التونسيين نادر الغندري وهيكل الشيخاوي، بجانب توقيع خورفكان مع الدولي التونسي سيف الدين الخاوي، وتعاقد نادي الإمارات مع الليبي السنوسي الهادي في ثانية تجاربه في المنطقة الخليجية، بعد السعودية والكويت.

وحفل الموسم الماضي، بحضورٍ قياسي للاعبين العرب، مقارنة بالمواسم السابقة، بلغ عددهم 23 لاعباً، بواقع 15 لاعباً ضمن خانة «اللاعب الأجنبي»، وثمانية في خانة «اللاعب المقيم»، توزعوا بين 10 جنسيات، هي المغرب، وتونس، وعمان، واليمن، والبحرين، والعراق، والجزائر، وسورية، وفلسطين، لتنضم الجنسية الليبية في موسم 2023-2024.

وتعاقد الإمارات العائد حديثاً لدوري المحترفين، مع السنوسي الهادي (29 عاماً) الذي استهل مسيرته الاحترافية عبر نادي الاتحاد الليبي عام 2015، وانتقل بعدها إلى نادي «الجبلين» في السعودية، وآخرها مع العربي الكويتي الذي لعب بقميصه على مدار المواسم الأربعة الماضية، ونجح معه في تسجيل 38 هدفاً وصناعة 41 هدفاً لزملائه.

وواصل عجمان ارتباطه بالكرة التونسية، بعد تجربة ناجحة مع فراس بالعربي المنتقل حديثاً إلى الشارقة، حيث تعاقد «البرتقالي» مع كل من المدافع الدولي التونسي نادر الغندري (28 عاماً)، قادماً من الإفريقي التونسي، ومواطنه الدولي هيكل الشيخاوي (26 عاماً) الذي حل بديلاً للاعب فراس بالعربي على صعيد مركز صناعة اللاعب، ويمتلك تجربة احترافية في الدوري الفرنسي، سواء مع سوشو مونبيليار بين عامي 2014 و2016، أو مع بورتو بين عامي 2016 و2018، قبل أن ينتقل للدوري التونسي مع نادي المعلب التونسي حتى 2021، وآخرها مع الاتحاد المنسيري حتى تعاقده مع عجمان.

وخطا خورفكان على النهج ذاته بالاعتماد على المدرسة التونسية، والتعاقد مع الدولي سيف الدين الخاوي (28 عاماً) صانع ألعاب كليرمون الفرنسي في صفقة انتقال حر، والذي استهل مسيرته الاحترافية عام 2014، تنقل خلالها بين العديد من الأندية الفرنسية، أبرزها مارسيليا بين عامي 2016 و2021.

وأظهر الخاوي سريعاً تأقلمه مع فريقه الجديد خورفكان، بعد أن سجل أول من أمس، هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي فاز بها خورفكان على الرجاء المصري في أولى التجارب الودية لخورفكان في معسكره الخارجي في مصر استعداداً للموسم الكروي الجديد.