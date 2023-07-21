خالد بن محمد بن زايد يستقبل المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية، بمناسبة الفوز التاريخي الأخير للمنتخب الوطني لهوكي الجليد للرجال ببطولة كأس العالم لهوكي الجليد لعام 2023 «المستوى الثاني»، التي عُقدت مبارياتها في تركيا.

وهنأ سموّه المنتخب الوطني لهوكي الجليد على ظهوره المشرف وتحقيق بطولة كأس العالم، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم الدولة عالياً خلال المشاركات المقبلة في المحافل الدولية كافة.

وأشاد سموّه بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي أظهره جميع اللاعبين، فضلاً عن جِدّيتهم وحرصهم الشديد على تحقيق هذا الفوز الرياضي غير المسبوق لدولة الإمارات، الذي يعطي دفعة قوية لأجيال جديدة من الرياضيين الإماراتيين.

كما أشاد سموّه بالدور الكبير الذي يؤديه اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في اكتشاف وتدريب المواهب الرياضية من أبناء الوطن، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد ونادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

حضر اللقاء رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ورئيس اتحاد الرياضات الشتوية الدكتور أحمد مبارك المزروعي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل أحمد القبيسي، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وموظفيه ولاعبي المنتخبات الوطنية لكل من سيدات هوكي الجليد والتزلج على المنحدرات الثلجية والتزلج الاستعراضي.