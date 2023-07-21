بارك: اللاعبون الكوريون أجمعوا على أن العين أفضل نادٍ في الإمارات

أكد لاعب وسط فريق العين الجديد، الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ، أن اللاعبين الكوريين الذين سبق لهم اللعب في الإمارات أجمعوا على أن نادي العين هو الأفضل في الإمارات بلا منازع، وأنه فخور بالانضمام إليه في صفقة لموسمين، سيظهر خلالها الوافد الجديد بـ«الرقم 5».

وقال بارك في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه لوسائل الإعلام في معسكر إسبانيا، إنه يتطلع إلى الاستفادة والتعلم من مدرب كبير في عالم التدريب، مثل الهولندي ألفريد شرورد، وأضاف: «شخصياً متحفز جداً لأن أكون جزءاً من أسرة نادي العين واللعب إلى جانب أسماء رائعة في كرة القدم».

وحول سر موافقته على عرض العين دون بقية العروض التي تلقاها، قال: «إجابتي عن هذا السؤال لا تحتاج إلى تفكير، ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني شعرت برغبة النادي الحقيقية في ضمي إلى صفوفه منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي تلخص في الجدية والاحترافية التي لمسناها خلال مرحلة المفاوضات، لذلك عرض العين كان الأقرب إلى قلبي بكل تأكيد، ولم أتردد في اتخاذ قراري وبسهولة».

وعن معرفته بنادي العين، قال: «هو ناد معروف على مستوى قارة آسيا بكل تأكيد، ولقد شاهدت عدداً من المباريات له، وبالأخص في دوري أبطال آسيا ونهائي 2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، فهو فريق يلعب كرة قدم جماعية ممتعة، ويضم في صفوفه لاعبين مميزين».

وتعليقاً على سؤال حول استقبال لاعبي العين له، قال: «الاستقبال كان بمثابة المفاجأة السارة بالنسبة لي، فقد شعرت بروح العائلة الواحدة بين اللاعبين خلال الاحتفالية الرائعة التي تزامنت مع استقبالي، وكنت سأغني يوم أمس، لكنني قررت أن أؤجل الأمر حتى أتعرف أكثر إلى الجميع ومن خلال ما عشته أمس واليوم في اعتقادي أنني سأنسجم سريعاً مع أسرة الفريق ووقتها سأغني بالكوري مع زملائي لاعبي العين».

ومن جانبه، أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، أن اللاعب الكوري الجنوبي هو المناسب لتعزيز قوة الفريق، وفقاً للمتطلبات الفنية التي اعتمدها الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، موضحاً أن العين أغلق ملف اللاعبين الأجانب.

وقال حماد: «كان المدرب على تواصل مع اللاعب قبل وصوله المعسكر ونحن نثق بقدرات اللاعب بارك الفنية وإمكاناته العالية وخبرته الميدانية الكبيرة، خصوصاً أنه لاعب دولي ويجيد اللعب في مركزي المحور الارتكاز وقلب الدفاع، ونسأل الله العلي القدير أن يحقق الإضافة المرجوة في منظومة الفريق إلى جانب زملائه اللاعبين».

من جهته، أعرب مدرب الفريق، الهولندي ألفريد شرودر، عن سعادته بانضمام اللاعب الكوري الجنوبي، بارك يونغ إلى منظومة فريقه، مؤكداً ثقته بمقدرة اللاعب على صناعة الفارق، والإسهام في تحقيق أهداف الفريق في الموسم الكروي الجديد، كونه يجيد اللعب في المراكز التي نتطلع إلى تعزيزها.

بارك:

• «متحفز جداً لأن أكون جزءاً من أسرة نادي العين، واللعب إلى جانب أسماء رائعة في كرة القدم».

بطاقة شخصية

الاسم: بارك يونغ

الجنسية: كوريا الجنوبية

تاريخ الميلاد: 10-09-1993

الأندية التي لعب لها: كونكوك يوني - سيؤول - أولسان هيونداي - غيمتشون سنغمو - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

المركز: وسط ارتكاز - قلب دفاع.

الطول: 186.

الوزن: 80.

بارك يخضع لبرنامج خاص في الصالة والمسبح

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الدكتور نيكولاس تزوروديس، أن اللاعب الكوري الجنوبي، بارك يونغ، يخضع حالياً إلى برامج تدريبية خاصة في صالة الجمنازيوم والمسبح، تمهيداً لانخراطه في تدريبات الفريق الفردية، وذلك بعد اجتيازه الفحوص الطبية التي خضع لها في كوريا الجنوبية إلى جانب الفحوص الإضافية التي أجراها له النادي للاطمئنان على وضعه بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، واعتماد برامج تأهيل تناسب وضع اللاعب خلال الفترة الحالية.

ورداً على سؤال حول موعد انخراطه في الحصص التدريبية، قال: «بارك جاهز بدنياً، خصوصاً أنه إحدى الركائز الأساسية في منظومة فريقه أولسان بالدوري الكوري الجنوبي، قبل أن يخضع للبرامج العلاجية بعد إصابته مؤخراً، لذلك لا يحتاج إلى برامج إعداد خاص، وبعد أن يكمل البرنامج التأهيلي سينخرط في البرامج التدريبية مع الفريق لكن بصورة فردية، قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية».