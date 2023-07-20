راشد آل علي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

وقع الاتحاد الآسيوي للكاراتيه بحلته الجديدة، الخيار على نائب رئيس الاتحاد الإماراتي راشد آل علي لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد القاري لدورة انتخابية ثانية.

وجاء ذلك في الاجتماع الأول للمجلس الاتحاد الآسيوي الجديد للكاراتيه، الذي عقد اليوم في ماليزيا، وحضره رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه انطونيو سبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبد الرزوق الرزوقي، واعضاء المجلس.

وقدم الرزوقي وأعضاء المجلس الجديد التهنئة لراشد عبدالمجيد آل علي، مؤكداً أن ما تحقق يعد إنجازا بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به أبناء الإمارات على المستوين الإداري والرياضي.

، كما تلقي آل علي التهنئة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي للكاراتيه وجميع اسرة الكاراتيه بالدولة.

ويذكر ان راشد آل علي كان قد تم اختياره ليكون عضواً بالمكتب التنفيذي لللاتحاد الدولي للكاراتيه في شهر اكتوبرعام 2022 في انتخابات الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه بنسختها الـ 12 التي اقيمت في تركيا ليكون ممثلاً للاتحاد الآسيوي بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. للكاراتيه.