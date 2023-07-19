«ألعاب القوى» يعتمد الخطة الزمنية للمنتخبات الوطنية وتأهيل اللاعبين

اعتمد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، خلال اجتماعه الدوري، برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، الخطة الزمنية للمنتخبات الوطنية وتأهيل اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مع التركيز على المراحل السنية، لإعداد قاعدة من اللاعبين بمستويات عالية.

وأكد المر أن الاتحاد يستهدف تطوير القدرة التنافسية للمنتخبات الوطنية المختلفة، من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز المشاركة النسائية، والتعاون مع الاتحادات الدولية بتوقيع الاتفاقات والبروتوكولات.

وأوضح أن الموسم الماضي شهد تحقيق العديد من الأهداف المقررة ضمن الأجندة، ومن أهمها بناء قاعدة صلبة من العناصر القادرة على المنافسة في البطولات الخارجية.

وقال إن الاتحاد نظم بطولات مختلفة في جميع أنحاء الدولة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأندية، كان لها أثر ملموس على المنتخب الوطني، ووضع في خطته للموسم الحالي استضافة البطولات الدولية، مثل البطولة الدولية في دبي، و«نصف ماراثون آسيا»، وتنظيم اللقاء الدولي الأول من نوعه لأفضل الممارسات في ألعاب القوى، بالإضافة إلى فوز الإمارات باستضافة «بطولة آسيا للشباب 2024»، علاوة على تنظيم المعسكرات الخارجية.

وأشار المر إلى أن تواجد الكفاءات الإماراتية في الاتحادات العربية والقارية والدولية يسهم في تعزيز مكانة الدولة خارجياً، خاصة بعد فوز الإمارات بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2023-2027.

وأضاف: «حريصون على تطوير برامج صناعة الأبطال، واستقطاب المواهب، وتصميم برامج تدريبية بمعايير عالمية، وإنشاء مراكز تدريبية لألعاب القوى».