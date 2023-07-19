النصر يجدد الثقة في مدرب السلة الوكيل

كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة السلة في نادي النصر قاسم محمد، عن تجديد الثقة بالمدرب المصري حسام الوكيل لموسم جديد لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد 2023-2024.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «إن تجديد الثقة بالمدرب حسام الوكيل، يعود لحرص إدارة النادي على الاستقرار الفني، بجانب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب في الملاعب الإماراتية التي تمتد لقرابة 17 عاماً».

وأوضح: «ارتبط الوكيل مع سلة النصر منذ 2017 حين شغل منصب مدرب فريق الشباب، قبل أن يقود فريق الرجال لحصد لقبه الأول تاريخياً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 2019، حين تولى الوكيل تدريب الفريق بصفة طارئة، في محطة مهدت الطريق أمامه لاحقاً لتوليه رسمياً مهام تدريب الفريق الأول بالنادي».

وأضاف: «واصل الوكيل بنجاح مسيرته مع الفريق، مستنداً لمعرفته بغالبية اللاعبين، خصوصاً المواهب الشابة التي تدرجت معه إلى الفريق الأول، وبات العديد منهم حالياً من الركائز الأساسية في المنتخبات الوطنية».

واختتم: «أظهرت المواهب الشابة في سلة النصر الموسم الماضي أنها على قدر المسؤولية، ونجحت بجانب عناصر الخبرة في الفريق في تقديم مستويات طيبة، خصوصاً في بطولة الدوري التي بلغنا فيها عن جدارة الدور النهائي للبطولة».

يذكر أن مسيرة حسام الوكيل في كرة السلة، ارتبطت بداياتها كلاعب مع الاتحاد السكندري، بجانب توليه مهام كابتن منتخب مصر لمدة 11 عاماً، ومشاركته كلاعب تخطت حاجز 100 مباراة دولية، بجانب كونه أحد أبرز لاعبي منتخب الفراعنة في كأس العالم بكندا عام 1994، وخوضه تجربة احترافية في الدوري الفنزويلي عام 1997، قبل الانتقال إلى عالم التدريب الذي قاده في 2006 الانتقال إلى الإمارات لشغل منصب مساعدٍ للمدرب المصري أحمد عمر في القيادة الفني لفريق نادي الشباب (سابقاً)، وحقق معه العديد من الإنجازات خاصةً الثلاثية التاريخية عام 2011 بحصد لقبي الدوري والكأس محلياً وبطولة الأندية الخليجية الأبطال، قبل أن ينتقل الوكيل في 2017 إلى ناديه الحالي النصر.