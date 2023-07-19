رفض

رفض أحد أندية دوري المحترفين انتقال لاعب عائد من الإعارة إلى فريق منافس، إذ تفضل إدارة النادي الإبقاء على خدمات اللاعب أو إعارته إلى فريق آخر.

قلق

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين بأن المدرب بدا قلقاً من تأخر النادي في حسم صفقة لاعب أجنبي للانضمام إلى المعسكر الخارجي للفريق خصوصاً بعد دخول نادٍ منافس طرفاً في المفاوضات الجارية مع اللاعب.

مدرب

قال مقربون من مدرب ناد محترف بأنه غير راضٍ عن أغلب التعاقدات التي أجرتها إدارة النادي، بعدما أكد أنها ليست أفضل من اللاعبين الذين مثلوا فريقه في الموسم الماضي وغادروا لأندية أخرى.