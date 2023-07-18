نجم مانشستر سيتي غريليش يتدرب في دبي

حرص النجم الإنجليزي الدولي جاك غريليش نجم مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، على الجمع بين متعة زيارة مدينة دبي الرائعة والتدريب في ملاعبها خلال إجازته التي استمرت لعدة أيام قضاها في دبي خلال يوليو الجاري.

وخاض غريليش خلال إجازته الخاصة تدريبات في الملاعب العشبية المفتوحة في دبي استعداداً للموسم الكروي المقبل، ومن أجل الحفاظ على لياقته البدنية ومكانه الثابت في تشكيلة المدرب غوارديولا بحثاً عن المزيد من الألقاب مع النادي ومع المنتخب الإنجليزي.

وأعرب غريليش عن سعادته بزيارة دبي في جميع أوقات العام بما في ذلك شهور الصيف، مشيراً إلى أن دبي تمتلك الكثير من المناطق السياحية والأجواء الرائعة على مدار العام،.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن نجم مانشستر سيتي حرص على التدريب في الملاعب المكشوفة لأن ارتفاع درجات الحرارة يهيئ جسمه بشكل أكبر للتفاعل مع التدريبات والاستفادة من التمارين، وقد تدرب في دبي مع مدرب مختص قبل التوجه من دبي للالتحاق بمعسكر الاعداد لفريق مانشستر سيتي.

وتعد دبي وجهة مفضلة لنجوم الرياضة عموما ولاعبي كرة القدم في إنجلترا خصوصا لقضاء اجازاتهم السنوية، لما تضمه من منشآت سياحية وفندقية متنوعة رائعة ومراكز تسوق ووجهات جذب عديدة، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف الجهات لتوفير الملاعب والمنشآت الرياضية ومراكز الطب الرياضي التي تعزز من جاذبية دبي لزيارة اللاعبين والفرق العالمية وتمنح اللاعبين الفرصة للتدريب خلال الزيارات والمعسكرات التدريب وكذلك الاستشفاء بشكل مثالي والعودة الى أجواء المنافسات بأفضل حالة نفسية وبدنية.

