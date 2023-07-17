كلباء يُشيد بأفضل إنجاز حققه فريق الشطرنج منذ تأسيسه

أشاد مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالإنجاز المميز الذي حققه لاعبا النادي في الشطرنج أحمد المزروعي وسالم جاسم، وتمكنهما من تحقيق ميداليتين ثمينتين في ختام بطولة الإمارات المفتوحة التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، في أفضل إنجاز يحققه النادي منذ إشهار فريق الشطرنج في النادي.

وحقق أحمد المزروعي ذهبية فئة 12 سنة، وحقق سالم جاسم فضية 14 سنة، بعد تفوقهما على أقرانهما من مختلف أندية الدولة.

وبارك رئيس مجلس إدارة النادي راشد سعيد الكندي، الإنجاز في بيان صحافي، داعياً إلى مواصلة الجهود التدريبية الذهنية للحفاظ على الإنجاز وتعزيزه بإنجازات أخرى وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي، وقال: «نتطلع للأفضل خلال المرحلة المقبلة وبما يعكس رؤية النادي للتميز في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ونشكر المدربين والإداريين الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز».