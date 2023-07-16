رياضيون: المركز الـ11 في الدورة العربية «دون الطموح».. وذهب الشطرنج أنقذ الموقف

وصف رياضيون حصاد وفد الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت أخيراً في الجزائر 2023 بأنه «دون الطموح»، بعد الحصول على المركز الـ11 في جدول ترتيب الميداليات بمشاركة 18 دولة عربية، مشددين على أنه كان بالإمكان تحقيق رياضة الإمارات نتائج ومركزاً أفضل مما تحقق، قياساً بالمشاركات السابقة لرياضيي الإمارات في مثل هذه المحافل، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة الرياضية بأكملها حتى تتمكن رياضة الإمارات من استعادة مكانتها المتقدمة في مختلف المحافل.

وكانت الجزائر الدولة المضيفة للحدث حصدت 253 ميدالية، منها 105 ذهبيات و76 فضية و72 برونزية، فيما احتلت تونس المركز الثاني برصيد 121 ميدالية (23 ذهبية و47 فضية و51 برونزية)، وجاءت الرياضة الإماراتية في المركز الـ11 برصيد 22 ميدالية، إضافة إلى خمس ميداليات تقلدها منتخب أصحاب الهمم لا تحتسب في الترتيب النهائي لجدول الميداليات.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن المركز الذي حققه الوفد الرياضي الإماراتي المشارك في الدورة العربية في الجزائر دون الطموح بالنسبة لنا كرياضيين، ولذلك يجب إعادة النظر في كل المنظومة الرياضية، بحيث يتم وضع خطط واستراتيجيات واضحة من أجل تغيير الصورة نحو الأفضل مستقبلاً في كل الألعاب».

وتوزعت ميداليات الوفد الإماراتي في 15 لعبة، بواقع خمس ذهبيات وست فضيات و16 برونزية، من ضمنها خمس ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة وأربع برونزيات.

مركز دون الطموح

وأكد الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك، أن حصاد رياضيي الإمارات في دورة الألعاب العربية دون الطموح.

وتساءل عبدالملك: «هل المركز الـ11 يليق بسمعة الإمارات؟ بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، إذ يفترض أن رياضة الإمارات تكون في مصاف الدول السبع الأولى في الترتيب قياساً بنتائج الإمارات السابقة، ولذلك فإن ما تحقق للرياضة الإماراتية في البطولة لا يرضي أي شخص رياضي في الإمارات».

وأشار عبدالملك إلى أن «إنجازات الرياضة الإماراتية للأسف الشديد في المحافل الرياضية العربية والآسيوية والقارية لا تُرضي الطموح»، معتبراً أنه «كان بالإمكان أفضل بكثير مما تحقق».

وشدد عبدالملك على أن «رياضة الإمارات كان دائماً في السابق طموحها أعلى، وكانت تسعى لتكون في مصاف الدول المتقدمة جداً رياضياً، خصوصاً على المستوى العربي»، مؤكداً أن أسباباً كثيرة جداً وراء تراجع رياضة الإمارات، معتبراً أن هناك نوعاً من التخبط الرياضي في بناء قاعدة رياضية قوية، وأنه ليست هناك رؤية أو استراتيجية أو إمكانيات واضحة، مشدداً على أنه يجب ألا نضع اللوم على جهة معينة، مشيراً إلى أن المنظومة بأكملها غير مستعدة، وأن الاتحادات الرياضية ليست لديها إمكانيات وأغلبها يعاني قلة الموارد المادية. وأكد إبراهيم عبدالملك «أهمية إعادة النظر من جديد في المنظومة بأكملها، ووضع سياسات واستراتيجية واضحة للرياضة بشموليتها، ومن ثم وضع الخطط لكل مرحلة من المراحل، ووضع أهداف محددة لكل مرحلة، ويجب أن تكون لديها موارد، إضافة إلى توفير البنية التحتية وترغيب الشباب في الانضمام إلى الأندية وممارسة الأنشطة الرياضية وتشجيعهم وتحفيزهم، وأيضاً توفير الموارد البشرية الإدارية، سواء كانت إدارية أو فنية، وهذا الأمر في غاية الأهمية.

الشطرنج أنقذ الترتيب

من جهته أكد أمين السر العام المساعد السابق في اتحاد الكرة عمران عبدالله، أنه كرياضي ليس راضياً عن المركز الذي حققه وفد الإمارات خلال مشاركته في الدورة العربية الأخيرة التي أقيمت في الجزائر، معتبراً أنه كان يمكن لرياضيي الإمارات المشاركين في هذا الحدث تحقيق مركز أفضل مما تحقق، مؤكداً أنه «لولا الميداليات التي حققها الشطرنج لكان ترتيب الوفد الرياضي أقل من مركزه الحالي».

وقال عمران عبدالله: «الرياضات تبدأ من الأندية فهي ترفد الاتحادات الرياضية باللاعبين».

وشدد عمران عبدالله على أهمية الاهتمام بالرياضة وخصوصاً الرياضات الفردية، سواء كان على مستوى الأندية الرياضية أو الاتحادات، من خلال عمل معسكرات وخطط للتطوير، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على الأندية. وأضاف عمران عبدالله: «كرة القدم تحصد حالياً الاهتمام الأكبر، وتحصل على نسبة 80% من الميزانيات، والألعاب الأخرى تحصل على 20% فقط». وأشار عمران عبدالله إلى أنه فوجئ بأن خمسة أندية فقط مشاركة في دوري السلة، فكيف بإمكانها تكوين منتخب، على حد تعبيره. وطالب بضرورة وجود خطط مستقبلية لتغيير الصورة للأفضل، معتبراً أنه عندما يُرفع علم بلده في مثل هذه المحافل فهذا يمثل بالنسبة له عزاً وفخراً.

طموحنا مركز أفضل

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق عيسى الذباحي على أن مشاركة الوفد الرياضي الإماراتي في الدورة العربية في الجزائر تعد غير مرضية، معتبراً أنه قياساً بالإمكانيات الموجودة كان يمكن الحصول على ميداليات أكثر، وأن ينافس الوفد على المراكز الثلاثة الأولى وليس حصد المركز الـ11، مؤكداً أنه على الرغم من أن الجزائر الدولة المضيفة حصدت المركز الأول ورقماً قياسياً من الميداليات، فإن إمكانيات رياضة الإمارات تعد في تقديره أفضل من الجزائر.

وأضاف عيسى الذباحي: «أتمنى في الدورات المقبلة أن يكون هناك اهتمام أفضل حتى يمكن حصد ميداليات أكثر، والحصول على مراكز متقدمة في مثل هذه المشاركات».

حصاد الاتحادات الوطنية من الميداليات

الشطرنج: 5 ميداليات (4 ذهبيات وميدالية فضية).

الشراع: 5 ميداليات (ذهبية وفضية و3 برونزيات).

الدراجات الهوائية: ميداليتان (فضية وبرونزية).

الكاراتيه: ميداليتان (برونزيتان).

الملاكمة: ميداليتان (برونزيتان).

المبارزة: 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية).

الدراجات: 3 ميداليات (فضية وبرونزيتان).

أصحاب الهمم: 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات).