4 ميداليات إماراتية بذكاء سالم وروضة وتركيز «سلة الكراسي» والمبارزة

ارتفع رصيد الإمارات في دورة الألعاب العربية بنسختها الـ15 التي تستضيفها الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري إلى 17 ميدالية ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وأربع فضيات و10 برونزيات، بعد إضافة أربع ميداليات جديدة بإحراز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ذهبية مسابقة الشطرنج السريع، وفوز روضة السركال بفضية الشطرنج السريع لفئة السيدات، كما توج منتخب سلة الكراسي المتحركة بالميدالية الفضية بحلوله في المركز الثاني، بعد المنتخب الجزائري البطل الذي فاز في المباراة النهائية بنتيجة 87-38.

ورفع منتخب المبارزة للسيدات، المكون من نورا البريكي والهيام البلوشي وشما العبري، رصيد مبارزة الإمارات إلى ثلاث ميداليات بحصده برونزية مسابقة الفرق للفلوريه، لتضاف إلى فضية منتخب الرجال الذي سجل فضية مسابقة الفلوريه للفرق، والمكون من حمد الجلاف وخالد المرزوقي وخليفة الكعبي، وفضية منتخب السيدات المكون من اللاعبات فجر المرزوقي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، الذي حققها في مسابقة الإيبيه.

وأهدى رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، سلطان بن مجرن، الإنجازات التي حققها الوفد إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الكريم، مؤكداً أن ما حققه أبناء الإمارات في الألعاب العربية باستعداد تم في فترة قصيرة جداً يعد إنجازاً بكل المقاييس.

وقال في تصريحات صحافية: «الميدالية الذهبية الحقيقية لكل المشاركين في بعثة الإمارات بالجزائر من لاعبين ولاعبات، وكل من شارك مع الوفد الإماراتي أعتبره حصد الذهبية التاريخية، لأن هذا إنجاز تاريخي غير مسبوق، تحقق في ظروف إعداد غير كافية من حيث الوقت، ولكن أبناء الإمارات على قدر التحديات دائماً».

وتابع: «إنجاز الشطرنج يضاف إلى رصيد رياضة الإمارات، وكذلك المبارزة التي سجلت اسمها في سجل تاريخ الألعاب العربية بتميز».

حصيلة الإمارات في الدورة الرياضية العربية اليوم الأربعاء

■ ذهبية الشطرنج السريع سالم عبدالرحمن.

■ فضية الشطرنج السريع روضة السركال.

■ فضية لمنتخب الرجال في سلة الكراسي المتحركة.

■ برونزية لمنتخب السيدات في المبارزة فئة الفلورية.

الطائرة تلعب على البرونز

■ يواجه منتخب كرة الطائرة للسيدات، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، نظيره التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

■ يختتم منتخب الدراجات الهوائية مشاركته في دورة الألعاب العربية عبر المشاركة في سباق الفردي العام لمسافة 146.5 كلم في مدينة تيبازة، وأنهت لاعبتنا مروة سلمان مشاركتها في سباق الفردي العام للسيدات لمسافة 58.6 كلم، بعد إحرازها المركز الـ15.

■ أسفرت نتائج مسابقة كرة الطاولة عن خسارة ثنائي منتخبنا الوطني عبدالله البلوشي وعلي الحواي في منافسات الزوجي أمام المنتخب السعودي بنتيجة صفر-3 في مواجهة ربع النهائي، فيما شهدت مسابقة الفردي مشاركة عبدالله البلوشي ومحمد عبدالله.

■ أسفرت منافسات الكوميتيه التي خاضها منتخب الكاراتيه على صالة القاعة البيضاوية عن فوز حوراء العجمي على اللاعبة السعودية في أولى مبارياتها بنتيجة 7-4 ثم خسرت من لاعبة الجزائر 1-2 في دور المجموعات، وفازت سارة العمري على اللاعبة الأردنية 6-صفر، قبل أن تخسر من اللاعبة المغربية صفر-5.