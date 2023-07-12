185 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ عن إغلاق باب التسجيل في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات التي تنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 16 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا بمشاركة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، ضمن أجندة بطولاته للموسم الجاري الداعمة لمسيرة تطوير قاعدة اللعبة وتشجيع الأندية واللاعبين على المشاركة والتفاعل بكل المسابقات.

وقال اتحاد اللعبة في بيان له إن عدد المشاركين وصل إلى 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، ما يؤكد الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل غير المسبوق الذي تشهده البطولة ودورها في استقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة ابتداء من سن 17 وحتى 40 عاماً، للتنافس في 24 وزناً: (تحت 45 كيلوغراماً سيدات) (تحت 48 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 51 كيلوغراماً رجال سيدات)، (تحت 57 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 60 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 63.5 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 67 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 71 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 75 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (فوق 75 كيلوغراماً سيدات)، (تحت 81 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 86 كيلوغراماً رجال وسيدات)، (تحت 91 كيلوغراماً رجال)، (فوق 91 كيلوغراماً رجال).

ومن المؤمل أن تنطلق البطولة بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم غد الخميس في فندق (هوليدي إن فيستفال سيتي) من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، ومن ثم تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء وفي اليوم الذي يليه تنطلق الأدوار التأهيلية عند الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 16 الجاري بأدوار نصف النهائي والنهائيات بتمام الساعة الثانية ظهراً وتختتم المنافسات عند الساعة التاسعة مساءً.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عبدالله النيادي: «يسر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي في موسم العطلة الصيفية انطلاقاً من خططنا الرامية لتقديم الأنشطة والمسابقات لقاعدة اللعبة من الأندية واللاعبين، دعما لاستثمار طاقات الشباب والمواهب الواعدة وتقديم لهم أفضل الفرص والبطولات الهادفة للممارسات الإيجابية في المجتمع، من أجل التنافس والاحتكاك والاستفادة من التجارب الطموحة التي تساعدهم على تطوير مستوياتهم الفنية، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تقديم كل محاور التطوير والتقدم بمسيرة المواي تاي بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات الكبيرة لرياضة الإمارات خلال الفترات الماضية».

وأضاف: «تمثل مشاركة 185 لاعباً و35 نادياً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات مكسباً جديداً لأجندة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، ويجسد مدى التفاعل الكبير للأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، ما يسهم في دعم الأهداف المنشودة من تنظيم البطولة ويعزز خطط وفرص التطوير المستمرة للارتقاء بقاعدة اللعبة ورفد مسيرتها بمزيد من الخبرات والتجارب المهمة، مشيداً بمستوى الإقبال الكبير للاعبين سواء من داخل وخارج الدولة، متمنياً التوفيق والنجاح لكل المشاركين في منافسات البطولة، داعياً جماهير ومحبي المواي تاي لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث».

عبدالله النيادي:

• «تنظيم البطولة في العطلة الصيفية يمثل أهمية لاستثمار طاقات الشباب ودعم المواهب الواعدة».