شرودر: الجرعات التدريبية المكثفة أهم من زيادة عدد المباريات الودية

شدد مدرب فريق العين الهولندي، ألفريد شرودر، على أهمية التحضير الجيد خلال هذه الفترة المهمة من الإعداد للموسم الجديد، موضحاً أن الحصة التدريبية التي خاضها لاعبو «الزعيم» أول من أمس في المعسكر الخارجي بإسبانيا، استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، وأنها فترة زمنية تبدو طويلة، وأن هذا النوع من التدريبات مطلوب في هذه المرحلة من الإعداد، والتي تتخللها برامج تدريبية خاصة بالجري وتقوية العضلات، إلى جانب البرامج التدريبية التكتيكية حتى يصل الفريق لدرجة الجاهزية المطلوبة.

وقال في تصريحات صحافية: «تحدثت مع الإدارة حول أهمية الجرعات التدريبية في مرحلة الإعداد الخارجي، والتي أوضحت لهم بأنني لا أحتاج خلالها إلى عدد كبير من المباريات الودية، بقدر تجهيز اللاعبين عبر البرامج التدريبية المكثفة، والواقع يؤكد أن الفريق يخوض مباراة في الأسبوع تتخلله حصص تدريبية عدة بصورة يومية، ما يؤكد أهمية التمارين في كرة القدم، ليتعلم اللاعبون في كل وقت ما الذي يجب أن يقوموا به خلال المباريات الرسمية».

وأضاف المدرب الهولندي: «سعيد جداً بمردود اللاعبين وجديتهم وحرصهم والتزامهم في المعسكر، بالإضافة إلى رغبتهم القوية في الخروج من البرامج التدريبية والمحاضرات الفنية التي نعقدها على نحو يومي بالمكاسب المرجوة، كما أنني سعيد كذلك بإمكانات ومقدرات لاعبي الفريق العالية ونحن نعمل مع بعضنا بعضاً بصورة متواصلة طوال الوقت لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه من برامج الإعداد للموسم في إسبانيا».

واختتم ألفريد شرودر حديثه، بالقول: «نعمل في المعسكر على تنفيذ برامج تدريبية صعبة وقوية طوال الوقت ونتطلع إلى لقاء جماهير الفريق بعد ثلاثة أسابيع ونحن في أفضل درجات الجاهزية للموسم الجديد، لنعمل معهم يداً بيد من أجل تحقيق طموحات نادينا ونحتفل في نهاية الموسم بوقفة الجمهور إلى جانب الفريق في جميع التحديات وجني ثمار الجهود التي نبذلها في المرحلة الحالية من الإعداد».

وقد كافأ المدرب لاعبي فريقه خالد عيسى وسفيان رحيمي، بهدايا غير تقليدية على هامش وجبة العشاء أول من أمس، وذلك بعد أن تمكنا من تحقيق أفضل النتائج خلال الحصتين التدريبيتين في الصباح والمساء، لحصدهما أعلى مؤشر من درجات التقييم في التدريبات النوعية الشاقة والمتمثلة في التحمل والقدرات والتركيز.

وكانت المبادرة بمثابة المفاجأة السارة للجميع واحتفل اللاعبون بالفائزين على نحو غير تقليدي بالتصفيق الحار وترديد الأهازيج المرتبطة باسميهما، وسط أجواء رائعة تعزز من روح الإيجابية في معسكر الفريق.

أدوات ترفيهية للاعبين

حرصت إدارة الفريق على توفير الأدوات المساعدة للترفيه في معسكر إسبانيا، من خلال لعب تنس الطاولة والبولينغ وغيرهما من الألعاب، وذلك في صالة خاصة، بهدف التخلص من تعب التدريبات الشاقة التي يخضعون لها على فترتين وثلاث أحياناً.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، تلك التحديات التي حظيت بمتابعة عالية وإشادة لافتة من الإدارة على الاهتمام بكل التفاصيل المرتبطة بالفريق وتوفير أسباب الراحة للاعبين، مراعاة للجهود المكثفة التي يبذلونها خلال التدريبات المتواصلة في معسكر إسبانيا.