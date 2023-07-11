«أبوظبي لألعاب المضرب» يوقع مذكرة تفاهم لتطوير اللاعبين الموهوبين

أبرم نادي أبوظبي لألعاب المضرب مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بهدف تطوير مسار اللاعبين الموهوبين، والمدربين، والبرامج المدرسية، لنشر اللعبة في المجتمع المحلي، بما يتماشى مع تطلعات النادي المستقبلية.

وقّع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالرحمن المنهالي، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة إيان رايت.

وأكد المنهالي أن النادي يستهدف العديد من الخطط المستقبلية، انطلاقاً من هذه الخطوة التي تعزز الجهود التطويرية الشاملة للنادي برئاسة الدكتور حمد عبدالله المحياس، وأعضاء مجلس الإدارة.