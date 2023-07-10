«الشطرنج» يهدي الإمارات ميداليتين ذهبيتين في «الألعاب العربية»

أهدى المنتخب الوطني للشطرنج، الرياضة الإماراتية أول ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر من الخامس إلى الـ15 من الشهر الجاري، بمشاركة 6000 رياضي من مختلف الدول العربية، منهم 131 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 15 لعبة.

وأحرز منتخب الشطرنج، أمس، المركز الأول في منافسات الفرق للرجال والسيدات لترتفع حصيلة الإمارات إلى تسع ميداليات في النسخة الـ15.

من جانبه فاز منتخب الدراجات الهوائية بالميدالية البرونزية في مستهل مشاركته.

وحقق منتخب الرجال المكوّن من يوسف ميرزا وجابر المنصوري وعبدالله آل علي وسيف الكعبي، المركز الثالث في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم، الذي أقيم في مدينة تيبازة بالجزائر، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة، فيما توج المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1.17.59 ساعة، بينما أحرز الميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن قدره 1.20.08 ساعة.

ورفعت الإمارات رصيدها في الألعاب العربية إلى تسع ميداليات حتى الآن، (ذهبيتان في الشطرنج) وسبع برونزيات، بواقع ميداليتين لمنتخب ألعاب القوى، وأربع ميداليات لمنتخب أصحاب الهمم في منافسات ألعاب القوى، إضافة إلى ميدالية منتخب الدراجات الهوائية.

نتيجة مرضية

وأكد دراج المنتخب الوطني يوسف ميرزا، أن الميدالية البرونزية في سباق الفرق ضد الساعة تعتبر مرضية، لكن طموحهم حصد الميداليات الذهبية في دورة الألعاب العربية، مشيراً إلى أن مسار السباق لم يكن سهلاً، وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أغلى الإنجازات باسم الإمارات.

وأشار ميرزا إلى أن مشاركته تعد الثالثة في تاريخ دورة الألعاب العربية بعد «مصر 2007» و«قطر 2011»، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في مسابقات الفردي خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الحظوظ متوافرة لرفع غلة الميداليات.

من جهة أخرى، التقى يوسف سيف سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن، رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، بحضور أحمد الطيب، مدير الوفد، عدداً من اللاعبين واللاعبات خلال مشاركة منتخباتنا الوطنية، مؤكدين الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات في دورة الألعاب العربية.

وتابع سفير الدولة لدى الجزائر رئيس وفد الإمارات الرياضي المشارك في الدورة منافسات اليوم الأول للمبارزة، التي أقيمت على صالة المجمع الرياضي النسوي في منطقة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية، والتي شهدت تأهل حمد الجلاف وخالد المرزوقي من منتخب المبارزة إلى دور الـ16 في سلاح الفلوريه، كما تأهلت زينب الحوسني وشيخة الزعابي إلى دور الـ8 في منافسات سلاح الإيبيه.

وشهد آل علي وبن مجرن مباراة الكرة الطائرة لمنتخب الإمارات للسيدات مع منتخب تونس، التي أقيمت على القاعة متعددة الرياضات - حرشة حسان، والتي انتهت بفوز تونس 3-صفر، والتقى السفير لاعبات المنتخب عقب المباراة، مشيداً بالروح التي ظهرن عليها أمام منتخب تونس صاحب الخبرة الطويلة.

سلة الكراسي

تأهل منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقامة ضمن منافسات دورة الألعاب العربية الـ15.

وجاء تأهل المنتخب رغم خسارته ثالث مبارياته أمام الجزائر 30-84، متأثراً بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم طارق الياسي، ويلتقي السعودية غداً الثلاثاء في المربع الذهبي.

وجاء صعود ممثل الإمارات بعد فوزين على كل من فلسطين وليبيا على التوالي، وبغض النظر عن نتيجة مباراته مع السعودية في ختام الدور التمهيدي.

ميسون البلوشي.. أصغر حكمة في الريشة الطائرة

أدارت الحكمة الإماراتية ميسون عيسى البلوشي، العديد من المنافسات في مسابقة الريشة الطائرة بكل كفاءة وامتياز، ونجحت في التمثيل المشرف بدورة الألعاب العربية في الجزائر، بعد الحضور المميز وسط نخبة من الحكام العرب، حيث تعتبر أصغر حكمة في المسابقة، إضافة إلى أنها أول حكمة إماراتية في تاريخ مسابقة الريشة الطائرة في الألعاب العربية.

وأعربت ميسون البلوشي (19 عاماً)، عن سعادتها بنجاح أول تجربة خارجية لها، التي تعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في عالم التحكيم على المستوى الخارجي، بعد إدارة العديد من المنافسات المحلية والمسابقات المجتمعية، متوجهة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، وإلى اتحاد الريشة الطائرة في الإمارات.