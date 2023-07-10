الشارقة تسلّم الجزائر جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية

سلمت الشارقة جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لجمهورية الجزائر، بعد فوزها بالجائزة لعام 2023، إذ تسلمها وزير الرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، من وفد مجلس الشارقة الرياضي، ممثلاً في الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، عضو مجلس الإدارة، ومحمد علي بن حماد، مدير إدارة الاتصال الحكومي، كما تم تسليم علم الدورة للجزائر لتعقب إمارة الشارقة في الحصول على الجائزة التي يمنحها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وجرت مراسم التسليم في الجزائر على هامش دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات العربية رئيس اللجنة الفنية العليا للإشراف والمتابعة بدورة الألعاب العربية، كما قام الوفد بتسليم الوزير الجزائري درع المجلس، تأكيداً على العلاقات الرياضية المميزة.

وأثنى الوزير عبدالرحمن حماد على تميز إمارة الشارقة في الحصول سابقاً على الجائزة الرفيعة، بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تعد الشارقة منارة رياضية ثقافية عربية، ولها مكانتها، وأشاد بالجهود التي تبذل على المستويين الرياضي والثقافي في الإمارة، ما جعلها ذات سمعة رائجة محلياً وخارجياً.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الذي تلعبه إمارة الشارقة وتميزها في هذا الجانب، وبجهود الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في نشر الجائزة.