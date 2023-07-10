مفاوضات

دخلت إدارة أحد أندية المحترفين في مفاوضات مع نادٍ منافس لضم لاعب وسط شاب تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، ولكنها اصطدمت بالطلبات المادية الباهظة التي طلبها النادي، لتتوقف المفاوضات بين الناديين.

تراجع

تراجع أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم عن صفقة مع لاعب أجنبي بعدما اقتربت من نهايتها، بسبب طلب وكيل اللاعب وضع شرط جزائي على النادي بمبلغ مالي كبير، لكن إدارة النادي رفضت هذا الطلب.

مقيمون

فضّل الجهاز الفني لنادٍ منافس في الدرجة الأولى، التعاقد مع اللاعبين المقيمين فقط دون الاستعانة باللاعبين الأجانب، بعد أن أكدوا جدارتهم الفنية في المواسم الماضية.