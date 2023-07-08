نجم المغرب يحيى عطية الله يتلقى عروضاً عربية وأوروبية

تلقى النجم المغربي يحيى عطية الله (28 عاماً)، الظهير الأيسر لنادي الوداد البيضاوي المغربي، عروضاً مهمة من أندية عربية وأوروبية تسعى للاستفادة من خدماته بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية العقد الذي يجمعه بنادي الوداد.

وأشارت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن عطية الله تلقى عروضاً من نادٍ فرنسي وآخر إيطالي، إضافة إلى ريال بيتيس الإسباني، غير أن القيمة المالية التي يُطالب بها وكيل أعماله مقابل انتقال اللاعب لاتزال محل خلاف مع هذه الأندية.

وأوضحت المصادر نفسها أن عطية الله يُفضل خوض تجربة أوروبية بداية من الموسم الكروي المقبل، الأمر الذي جعله يرفض بعض العروض العربية خلال الفترة الماضية من بينها عرض الاتفاق السعودي وأحد الأندية الأخرى من دوري روشن.

وأكدت المصادر ذاتها أن عطية الله سيحسم الأسبوع المقبل النادي الذي سيدافع عن ألوانه في الفترة المقبلة، كما أن آخر مباراة له مع الوداد البيضاوي ستكون مواجهة الديربي أمام الرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس العرش.

يذكر أن عطية الله بات من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في المنتخب المغربي الأول، ويُعتبر من بين أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية بهذا المركز.