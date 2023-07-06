الاتحاد الآسيوي يعتمد المؤتمر الطبي في ماليزيا

شارك رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، في اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة الدكتور داتو غورتشاران سينغ، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع موعد المؤتمر الطبي الثامن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، الذي يقام في ماليزيا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو 2025، ويُعد فرصة للتعرف إلى أحدث التطورات في مجال العلوم والطب الرياضي.

وقال بيان صحافي صادر من اتحاد الكرة إنه تمت المصادقة على عضويات مجموعات العمل المختلفة، واعتماد قواعد وشروط لضمان تحقيق هذه المجموعات لأهدافها وغاياتها، إلى جانب الإسهام في تطوير كرة القدم.