بمشاركة 14 فريقاً.. مهرجان الأكاديميات الخليجية ينطلق غداً في عجمان

أعلن مركز كواترو الرياضي تفاصيل النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي يقام سنوياً برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بحضور المشرف العام على المهرجان الكروي عبدالعزيز عبدالله، ومدير الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان عبدالله البكر، وأمير الهاشمي ممثلاً عن مجموعة لافيش.

كما تم خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن الرعاة المساهمين في المهرجان الكروي، وهم دائرة التنمية السياحية كراع رسمي، ومجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي. وتم الكشف عن جميع التفاصيل والبرامج التي ستقام خلال المهرجان وفي مقدمتها البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و14 سنة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 14 فريقاً.

وأكد مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي عبدالعزيز عبدالله، أن النسخة السادسة من المهرجان الذي سيقام من السابع إلى الـ13 الجاري، تتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة (مواليد 2009-2010) وفئة تحت 12 سنة (مواليد 2011 و2012).

وأضاف: «ستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية، ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين، ودورات تثقيفية للاعبين، ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الأكاديميات الكروية في المنطقة، وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية، وأيضاً رحلات ترفيهية لمختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي».

وعقب نهاية المؤتمر تم إجراء مراسم القرعة الإلكترونية وأسفرت عن وقوع فرق الأكاديمية الأرجنتينية ونادي سبورتي الكويتي وطموح أوليه البحريني في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية لنفس الفئة فرق سبورت فور أوول، وسفنتين فور الكويتي، وسمارت الكروية العمانية في منافسات 12 سنة.

أما بالنسبة لفئة 14 سنة فقد جاءت القرعة على النحو التالي: الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية الأنبار العراقية، وأكاديمية القصيم السعودية وأكاديمية المواهب الرياضية الكويتية في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق: طموح اوليه البحريني، وأكاديمية العطار العراقية، وسمارت الكروية العمانية، وسفنتين فور الكويتي.