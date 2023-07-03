«القوس والسهم» يشارك في بطولتي العالم بألمانيا وإيرلندا

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بألمانيا «برلين 2023» من 29 يوليو الجاري إلى السابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد المشاركة ببطولة العالم للشباب المقامة حالياً في إيرلندا.

وأكد الأمين العام للاتحاد، حميد المشرخ، أن البطولتين تمثلان محطة جديدة ضمن المشاركات الدولية لتعزيز قدرات المنتخبات الوطنية للقوس والسهم، والارتقاء بخبراتهم، ضمن استراتيجية الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد الكعبي.

وأشار إلى أن رياضة القوس والسهم تستهدف التطور الذي يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق المنجزات الوطنية في الاستحقاقات الدولية، وصولاً إلى الهدف الأسمى بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأوضح أن المشاركات الماضية عربياً ودولياً كان لها الأثر الملموس في رفع مستوى اللاعبين فنياً ومعنوياً، بالاستفادة من الاحتكاك مع نخبة العناصر الجيدة في المنتخبات الأخرى.