ميلوييفيتش يقود أول تدريب للوصل قبل السفر إلى سلوفينيا

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل استعداداته للموسم الجديد بخوض الحصة التدريبية الأولى تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي قاد المران للمرة الأولى بعدما تولى تدريب «الإمبراطور» خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي رحل عن الوصل عقب نهاية الموسم الماضي.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة العديد من الصفقات الجديدة التي أبرمتها شركة الكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها الأرجنتيني نيكولاس خمينيز المنضم إلى الوصل من بني ياس في صفقة انتقال حر، وقائد منتخب كولمبيا للشباب دانيال بيدروزو، كما شارك نجم المنتخب الوطني وقائد الفريق علي سالمين في التدريب بعدما غاب الموسم الماضي عن مباريات «الأصفر» بداعي الإصابة.

وتابع المران لاعب المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن، الذي غاب عن النصف الثاني من مباريات الوصل في الموسم الماضي عقب انضمامه لتأدية الخدمة الوطنية.

وأجرت شركة الكرة الوصلاوية تعديلات عديدة عقب انتهاء الموسم الماضي، أبرزها عدم تجديد عقد المدرب خوان بيتزي، والتعاقد مع الصربي ميلوييفيتش، ويساعده المدرب المواطن فيصل الطاهري، كما تم تعيين المدرب باتريك هورديك مديراً لأكاديمية الكرة.

أما على صعيد تعاقدات اللاعبين، ضم «الإمبراطور» في فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلاً من: نيكولاس خيمينيز وآليكسيس بيريز ودانيال بيدروز، واستعاد خدمات نجم المنتخب الوطني كايو كانيدو من العين، كما وقع الثنائي الشاب عصام عتيق ومحمد بوزيري للمرة الأولى عقود احترافية مع الفريق الأول.

في المقابل، جددت شركة الكرة عقود كل من: الإيفواري أداما ديالو وعبدالرحمن صالح والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني بوبليتي.

من جهته، أكد مدير فريق الوصل، عيسى علي، أن برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد يشتمل على فترة تجمع داخلية لمدة أسبوع، ثم سيتوجه الفريق إلى معسكر خارجي في سلوفينيا لمدة 24 يوماً، ويشتمل على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق متفاوتة القوة والمستوى، يتم الترتيب لها بالتزامن مع وجود الفريق في المعسكر.

وأشاد عيسى في تصريحات صحافية بالخطوات العملية التي قامت بها إدارة الوصل في مجال التعاقدات، سواء مع محترفين أجانب جدد، أو التعاقد مع مدرب شاب جديد في دوري المحترفين، أو في ما يتعلق بتعزيز فئة المقيم بلاعبين أكفاء يكون لوجودهم أثر إيجابي أكبر على مسيرة «الأصفر» في مختلف بطولات الموسم الجديد.

وأضاف: «التعاقدات أكثر من ممتازة، وأصبح لدينا خط دفاع قوي، ووسط يزخر بالنجوم، وهجوم نأمل أن يكون بمستوى طموحات الوصلاوية، ندرك تماماً أن المنافسة على ألقاب البطولات». وتابع: «مسابقة الدوري تحتاج إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الأساسيين وعلى مقاعد البدلاء موازية في القوة والتأثير لأسماء التشكيلة الأساسية، وأيضاً، لمواجهة أي طارئ قد يمر به الوصل خلال البطولات، مثل الإصابات والغيابات، ما يتطلب العمل على توفير بديل جاهز لسد الفراغ نتيجة أي ظرف مستجد يحصل خلال المباريات». وختم عيسى علي بقوله: « إنه الرهان الأكبر للوصلاوية في بطولات الموسم الجديد، يبقى معلقاً على اللاعبين وتألقهم بدرجة أساسية، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لدور الجماهير الحاسم، ولطبيعة عمل الجهاز الفني، وما يمكن أن يقدمه خلال الموسم من رؤية فنية تقود الوصل إلى تحقيق ما يصبو إليه، وهو العودة إلى منصات التتويج، وإسعاد كل أبناء النادي».

تعاقدات الوصل

ميلوش ميلوييفيتش - المدرب

باتريك هورديك - مدير الأكاديمية

فيصل الطاهري - مساعد مدرب

نيكولاس خيمينيز - آليكسيس بيريز - دانيال بيدروزو

كايو كانيدو - عصام عتيق - محمد بوزيري

تجديد عقود

أداما ديالو - عبدالرحمن صالح

سفيان بوفتيني - بوبليتي