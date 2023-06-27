«دبي البحري» يكرّم الإدارة العامة للدفاع المدني

استقبل مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة بالدفاع المدني في دبي، العميد راشد الفلاسي، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه مؤخراً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وتسلم العميد الفلاسي درعاً تذكارية من المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد الفلاحي، بحضور مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري، المقدم خلفان دسمال، وعدد من الضباط، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الرياضية محمد سيف المري، وعدد من موظفي النادي وذكر بيان صحافي: «يأتي هذا التكريم من اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للإدارة العامة للدفاع المدني تثميناً للدور الفاعل، والمساهمة الكبيرة للدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي ضمن روزنامة الموسم ومن بينها الحدث الأبرز والأكبر والأعرق سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي الذي دشن عام 1991».

وعبر العميد راشد الفلاسي خلال اللقاء عن سعادتهم في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بهذا التكريم، مشيداً بالعلاقة الوطيدة والتعاون المستمر القائم بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الرياضية، الذي ظهر في كثير من الجوانب.