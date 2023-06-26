«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد 7 ميداليات في «البارح» الدولية

حصد فريق أبوظبي للشراع الحديث سبع ميداليات في النسخة 29 من بطولة البارح الدولية للشراع، التي اختتمت أول من أمس في مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من البحارة والأبطال في فئات الشراع من سبع دول عربية، وصلت إلى 54 متسابقاً ومتسابقة.

وتوّج الشيخ خليفة بن عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الأبطال في ختام المنافسة، وبحضور مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، وعدد من المسؤولين عن الرياضة البحرية في البحرين، والوفود المشاركة في البطولة.

وسجل أبطال فريق أبوظبي الميدالية الذهبية والميدالية الفضية في فئة الأوبتيمست بتحقيق مايد آل علي المركز الأول، وخليفة الرميثي المركز الثاني، وفي فئة الفتيات أوبتيمست حققت مدية النيادي الميدالية البرونزية بإحراز المركز الثالث. وفي فئة إلكا 4 حقق عبدالله طارق الميدالية البرونزية بإحراز المركز الثالث، وفي فئة إلكا 4 فتيات حققت كامليا القبيسي الميدالية الذهبية بإحراز المركز الأول، وحصدت مروة الحمادي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي فئة إلكا 6 أحرز محمد الحمادي المركز الثاني والميدالية الفضية، وليكون المجموع بذلك ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات لفريق أبوظبي عبر المنافسة.

من جهته، أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، أن فريق أبوظبي يستمر وبشكل دائم في جلب الفرحة والسعادة للرياضة الإماراتية، بما يحققه من تفوق وإنجازات في مستوى المشاركات والحضور، وقال: «سعداء بأن يحقق لنا أبطالنا سبع ميداليات، والعودة بإنجازات للوطن وللرياضة الإماراتية، وقبلها سعدنا في الأسبوع الماضي بتحقيق البطل راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، فضية ووصافة فئة الحركات الاستعراضية، عبر بطولة العالم للدراجات المائية».