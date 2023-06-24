ورشتان بمجلس الشارقة الرياضي لتحديث النظم المالية والإدارية

نظّم مجلس الشارقة الرياضي بمقره ورشتي عمل للأندية الرياضية والتخصصية عن النظام المالي خلال الأسبوع الماضي، في إطار سعيه لتوحيد النظم المالية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسات والأندية الرياضية بالإمارة. وترأس الورشتين مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس نبيل محمد عاشور، بحضور مدير قسم تقنية المعلومات حمد البيماني، ومحاسب أول مدير مشروع النظام المالي والإداري حفصة آل علي، وممثلي الأندية المعنية.

وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان أمس: تم خلال الورش إطلاع الحضور على إجراءات عمل الحسابات الختامية والجرد السنوي، وتقرير الجرد السنوي، وإدخال الموازنات والتحديثات التي شهدها النظام المالي والإداري، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

من جهته، أشاد نبيل عاشور باستجابة ممثلي الأندية وتفاعلهم مع المعلومات والإجراءات الجديدة التي اشتمل عليها المشروع، مشيراً إلى أن المجلس الرياضي حريص على تطوير الأنظمة بشكل عام، وتوحيد وتحديث النظم المالية والإدارية المعمول بها في أندية الإمارة، وتقديمها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.