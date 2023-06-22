اتحاد ألعاب القوى يستعرض «التجارب الناجحة» بمشاركة دولية

ينظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللقاء الأول لأفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى تحت عنوان «التجارب الناجحة»، الذي يقام في متحف المستقبل في دبي بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وينطلق في العاشرة صباح غد، بمشاركة مسؤولي الاتحادات الدولية على مستوى العالم.

ويتضمن اللقاء محور المرتكزات الإدارية الذي يستعرض أهم الاستراتيجيات الفاعلة لألعاب القوى، إضافة إلى خطة إدارة البطولات العالمية في مجال ألعاب القوى، إلى جانب دور الإدارة والحوكمة في نجاح اتحادات ألعاب القوى، ومحور المرتكزات الفنية الذي يشتمل على تعزيز الممارسات الأخلاقية في ألعاب القوى، ودور الأكاديميات ومراكز التدريب في صناعة الأبطال، وتطوير منظومة التحكيم.

ويقام الملتقى بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الآسيوي، ورؤساء اتحادات ألعاب القوى في الدول الخليجية والعربية، ومختلف دول العالم، إضافة إلى ممثل الهيئة العامة للرياضة. وتمتد أعمال اللقاء إلى اجتماعات الطاولة المستديرة التطويرية التي تناقش مستقبل ألعاب القوى، بمشاركة المعنيين والمهتمين بتنظيم البطولات المجتمعية وفق أفضل الممارسات، كما سيتم تكريم الرعيل الأول من أصحاب الإنجازات.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى اللواء الدكتور محمد المر، أن اللقاء يرسخ أهمية الممارسات التطويرية والتجارب العالمية لتطوير منظومة ألعاب القوى، والارتقاء باللعبة في دولة الإمارات، وتمكينها من تنفيذ برامجها واستراتيجياتها المستقبلية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ويعزز ريادة الدولة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، لتحقيق الاستدامة في البرامج والمبادرات التي تكرس تطوير وتنفيذ الخطط التي تستشرف مستقبل اللعبة في شتى المجالات. وأكد حرص الاتحاد من خلال هذا اللقاء، على التعرف على أفضل الممارسات في مجال ألعاب القوى، من خلال استعراض أنجح التجارب العالمية، والبناء على مقتضاها، لتحقيق المنجزات الوطنية، وتحقيق الأثر الإيجابي لتطوير منظومة اللعبة.