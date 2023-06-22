«الهوية والجنسية» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد كرة القدم

وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس، مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية والتربوية والإنسانية من خلال دعم رياضة كرة القدم على مستوى الدولة.

وقع مذكرة التفاهم مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سهيل سعيد الخييلي، والأمين العام للاتحاد محمد الظاهري، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد اللواء الخييلي أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم يأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة حياة المجتمع ودعم تنافسية الدولة، وتمكين جميع الأطراف من تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في كل المجالات.