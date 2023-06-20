«أبوظبي لرفع الأثقال» يستعد لـ «بالي» ببطولة داخلية

نظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولة داخلية بمقره في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة بالي الدولية، التي ينظمها الاتحاد الإندونيسي للعبة، في الفترة من 27 حتى 31 يوليو المقبل، والتي تمثل أول مشاركة خارجية للاعبي النادي. وحضر رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله الزعابي، فعاليات البطولة، بجانب عضوي مجلس الإدارة عبدالله الشامسي والدانة بني هاشم، ومدير الخدمات المساندة خليفة الزعابي.

وذكر بيان صحافي: «شارك في الاختبارات 15 لاعباً ولاعبةً من مختلف الأوزان، وأظهروا خلالها مستويات عالية، عكست التطور الكبير على المستوى الفردي لكل لاعب، بعد التدريبات اليومية التي استمرت طوال الفترة الماضية، كما أكدوا جاهزيتهم لأول مشاركة خارجية للنادي الذي يخطط للمنافسة القوية فيها، والعودة منها بحصاد مميز من الميداليات الملونة». وعقب نهاية البطولة خاطب الزعابي اللاعبين، وشكرهم على انضمامهم للنادي، وعلى الجهد الذي بذلوه في التحضيرات، وطالبهم بالمزيد في الفترة المقبلة، مشدداً على ثقته وأعضاء مجلس الإدارة في الفريق بكل عناصره من الرجال والسيدات، وبقدرتهم على أن يلبوا التطلعات في الاستحقاقات المقبلة.

وقال إن النادي يسخر كل إمكاناته وقدراته لإعداد وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مبيناً أهمية الظهور بشكل مميز في بطولة «ترايل بالي»، ومؤكداً دعم مجلس الإدارة لجميع اللاعبين في جميع المشاركات الداخلية والخارجية، وتمنى التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.