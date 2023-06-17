6 نصائح للأندية المحترفة تجنباً لصفقات اللاعبين الفاشلة

وجه وكيل اللاعبين وليد الشامسي ست نصائح إلى أندية المحترفين، وذلك لتجنب الصفقات الفاشلة، مشيراً إلى أن هذه النصائح تتمثل في أهمية الاستعانة بوسطاء لاعبين معروفين في الدولة، خصوصاً من لديهم سمعة طيبة في هذا المجال، ولديهم سجل معروف، وكذلك التعاون مع بيوت الخبرة التي لديها معرفة باللاعبين الأجانب، وعدم اللجوء إلى سماسرة اللاعبين الذين يورطون الأندية في صفقات غير مضمونة، بجانب ضرورة قيام الأندية بالتعاقد مع اللاعبين قبل فترة طويلة، بحيث لا تقل المدة عن ثلاثة أشهر على انتهاء فترة القيد.

وقال إن ذلك يساعد الأندية على تجنب توقيع عقود طويلة مع اللاعبين، خصوصاً في الفترة الأولى من التعاقد، مشيراً إلى أنه يفضل أن يكون اللاعب معاراً ويتم التحري جيداً في عملية التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وذلك بالذهاب إلى مقر اللاعب والتعرف إليه عن قرب.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك سماسرة لاعبين يستغلون نشاط الأندية في هذه الفترة، وحاجتها إلى التعاقد مع لاعبين، خصوصاً على صعيد الأجانب لذلك فإن على الأندية أن تكون حذرة في التعامل مع وكلاء أو سماسرة لاعبين غير معروفين، إذ هناك سماسرة من خارج الدولة يمكن أن يحصل الواحد منهم على مبالغ كبيرة من النادي، كون أنه ليس لديهم ما يخسرونه ولا يخشون على سمعتهم في سوق تعاقدات اللاعبين».

وأشار الشامسي إلى أنه تكثر في فترات التعاقدات خاصة خلال الانتقالات ومنها الصيفية، الحملات الترويجية لسماسرة يقومون بتكثيف حملاتهم لتسليط الأضواء على لاعبين بعينهم بهدف التسويق الجيد لهم حتى تقع الأندية في هذا الفخ، وتقوم بالتعاقد معهم، وتكتشف هذه الأندية في ما بعد أن هذا اللاعب غير مناسب لها. وتابع الشامسي: «أتمنّى من اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يقوم بتفعيل دور وكلاء اللاعبين».

وأضاف «حسب المؤشرات الحالية، وتحركات الأندية الكبيرة خصوصاً العين وشباب الأهلي والوصل وكل الأندية المحترفة، فإنه يتوقع أن تكون تعاقداتها من اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل أفضل من المواسم السابقة». وأكمل الشامسي: «هناك لاعبون أجانب نجحوا مع الأندية على الرغم من أن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا معروفين من قبل، لكنهم الآن أصبحوا نجوماً، وكمثال للتعاقدات الناجحة مع لاعبين لم يكونوا معروفين، لاعب العين لابا كودجو، الذي أصبح أفضل الأجانب في الدوري، ويكفي أنه حالياً هداف الدوري الإماراتي، وغيره من الأجانب الذين نجحوا في دورينا، وهذا دليل على التعاقدات الناجحة».

النصائح الـ 6

1- الاستعانة بوسطاء لاعبين معروفين ولديهم سمعة طيبة في هذا المجال.

2- التعاون مع بيوت خبرة من التي لديها معرفة باللاعبين الأجانب.

3- عدم اللجوء إلى سماسرة يورطون الأندية في صفقات غير مضمونة.

4- قيام الأندية بالتعاقد مع اللاعبين قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد.

5- تجنب توقيع عقود طويلة مع اللاعبين الأجانب.

6- يفضل التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة والتحري عنهم جيداً.

وليد الشامسي:

«على الأندية أن تكون حذرة في التعامل مع وكلاء أو سماسرة لاعبين غير معروفين».

«تكثر في فترات الانتقالات الحملات الترويجية لسماسرة يقومون بالتسويق للاعبين بعينهم».