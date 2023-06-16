مجلس دبي الرياضي يعقد ورشة لتقييم بطولة «الأكاديميات»

نظّم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل لتقييم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي نظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، بمشاركة 300 فريق من 61 أكاديمية في دبي، مثلها 5000 لاعب ولاعبة للفئات العمرية من سبع سنوات إلى 18 سنة، ومن بينهم فرق أكاديميات أندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس، والتي شاركت بفرقها الأساسية لجميع المراحل، كما استضافت أيضاً مباريات البطولة التي بلغ عددها 2500 مباراة، والتي توزعت على أكثر من ملعب.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهوده لاستقطاب وتطوير الموهوبين، وتوفير البيئة المثالية لهم للعب واكتساب الخبرات، وتحليل الأداء، ووضع الخطط المناسبة لهم.

وتحدث في الورشة مدير إدارة التطوير الرياضي أحمد سالم بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، والمستشار الفني في اتحاد كرة القدم البلجيكي يان فينكل، بحضور عدد من الخبراء والمديرين الفنيين في الأكاديميات.

وأضاف المجلس أنه تم في الورشة استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية التي تم تطبيقها لتطوير البطولة، بما يعزز دورها في استقطاب وتطوير المواهب الكروية، لاسيما أنها أسهمت في نسخها السابقة بتقديم العديد من المواهب، كما كشفت خلال النسخة الحالية عن 51 موهبة سيتم التركيز عليها من أجل تطويرها وفق برامج مخصصة لمستويات اللاعبين الموهوبين والفئات العمرية التي ينتمون لها. كما تم إجراء تقييم مفصل لكل فئة عمرية في البطولة التي تولت شركة دلتا للخدمات الرياضية العمليات اللوجستية للتنظيم على مستوى النتائج وزمن اللعب والتنظيم والتحكيم وجميع حالات اللعب، كما تم فتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين لتسليط الضوء على جميع الحالات، وتحقيق الفائدة الأمثل للاعبين والفرق.

وتم في الورشة تحديد موعد النسخة المقبلة من البطولة الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات والتي ستقام مبارياتها خلال الفترة من أكتوبر 2023 الى شهر يونيو 2024 وللفئات العمرية ذاتها.

51

موهبة قدمتها مباريات الأكاديميات المفتوحة في كل المراحل العمرية.

300

فريق من 61 أكاديمية في دبي شاركت في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم.