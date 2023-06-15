الدوري الإيطالي يفتتح أول مكتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأبوظبي

افتتح اليوم الدوري الإيطالي لكرة القدم "Lega Serie A"، مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، وكان ذلك في فعالية إعلامية شهدت أيضاً الإعلان عن استراتيجية الدوري ورؤيته وخططه في المنطقة. واستضاف الحدث من الدوري الإيطالي لكرة القدم ميكيل تشيكاريسي، المدير التجاري والتسويقي، وآنا غوارنيرو، مدير حقوق الإعلام الدولية، وألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الحكيم، رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتيح هذا التوسّع الدولي الأخير للدوري الإيطالي لكرة القدم تعزيز تواجده عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. ويقع المكتب الجديد في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي، ويوفر موطأ قدم إقليمي للدوري من أجل توسيع قاعدته الجماهيرية في المنطقة من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع 53% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المهتمين برياضة كرة القدم.

ويستهدف الدوري الإيطالي تنفيذ خطة التوسع من خلال خارطة طريق ستتيح فرصاً للتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين، ورفع مستوى شعبية الأندية الشهيرة في الدوري، مثل يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وروما ونابولي ولاتسيو.

وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم، في تصريح صحافي: "مع تواجدنا وافتتاح مكتبنا الجديد، نسعى لنكون أقرب إلى المشجعين في سوق استراتيجي مثل الشرق الأوسط. ووقّع الدوري الإيطالي في عام 2022 شراكة حصرية مع أبوظبي للإعلام و"ستارزبلاي" اللتين تبثان الآن مباريات الدوري حصرياً للجمهور في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.