الإمارات تطلب استضافة بطولة العالم للدرّاجات لأصحاب الهمم 2025

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ثاني جمعة بالرقاد، أن هذا الحدث العالمي ستتبعه استضافة دبي للعديد من البطولات القارية والعالمية في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الإمارات مرشحة لاستضافة بطولة العالم للدرّاجات لأصحاب الهمم 2025، بينما كشف عن أن «الاتحاد الكندي لكرة السلة طلب الاستعانة بخبرات دبي في تنظيم المونديال، استعداداً للنسخة المقبلة التي تقام في كندا».

وقال بالرقاد في تصريحات صحافية: «مونديال سلة الكراسي المتحركة لا يُعدّ البطولة الأولى التي تنظمها الدولة بهذا المستوى، إذ سبق لنا تنظيم العديد من البطولات العالمية، وستتواصل هذه المسيرة خلال العام الجاري باستضافة بطولة العالم لرفعات القوة في أغسطس المقبل، وهي البطولة التي ستقام في دبي للمرة الثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة أخرى».

وأضاف: «هناك مخاطبات مع الاتحاد الدولي للدرّاجات لاستضافة الإمارات بطولة العالم للدرّاجات لأصحاب الهمم في 2025، ولا أخفي سراً بأن الاتحاد الدولي يسعى بكل قوة إلى أن تنال دبي حقوق تنظيم البطولة، نظراً إلى السمعة الكبيرة التي تمتلكها الدولة». وتابع: «كانت هناك رغبة في أن تقام البطولة في العام المقبل، ولكن نظراً إلى إقامة دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، تقرر أن يقام مونديال الدرّاجات في 2025».

وقال بالرقاد إن «اللجنة المنظمة لمونديال سلة الكراسي المتحركة تلقت خطاباً من الاتحاد الكندي لكرة السلة

يشيد فيه بالتنظيم، ويتوجه خلاله بالشكر على حُسن الاستضافة، إلى جانب رغبة الجانب الكندي في إرسال كوادر إدارية تتابع الجوانب كافة الخاصة بعملية تنظيم البطولة، والاستفادة من تجربة الإمارات، خصوصاً أن كندا ستستضيف النسخة المقبلة»، موضحاً: «تنظيم المونديال نال إعجاب ورضا الاتحاد الدولي لسلة الكراسي المتحركة، باعتراف رئيس الاتحاد نفسه، الذي وصف نسخة دبي بأنها استثنائية»، وواصل حديثه بقوله: «يسعدنا أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في تنظيم البطولات العالمية، وأن يتم اعتبار المعايير التي نتبعها أمراً أساسياً في النسخ المقبلة».

وبخصوص مشاركة المنتخب للمرة الأولى، قال: «بطولة العالم نقلة كبيرة للمنتخب واللاعبين، خصوصاً أن الجميع شاهد الفارق في المستويات، لذلك تُعدّ هذه البطولة نقطة فاصلة مهمة للعمل الذي يجب القيام به في المرحلة المقبلة بهدف تقليص هذه الفوارق». وبخصوص الكونغرس الذي تستضيفه دبي على هامش المونديال، لإجراء الانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولي، قال: «لا شك أن استضافة الحدث على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 الجاري يُعدّ استكمالاً لنجاح البطولة، وبالنسبة لنا في الإمارات نتابع الانتخابات للاستفادة منها في المرحلة التالية، خصوصاً أن الدولة تمتلك الكوادر والكفاءات القادرة على حجز مكانها في الاتحادات القارية والدولية».