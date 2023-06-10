«صيف دبي الرياضي» بـ 140 فعالية متنوعة

تتصدر البطولات الثلجية، التي ستقام في قاعة سكي دبي للرياضات الثلجية، وفعاليات الغوص التي ينظمها «ديب دايف دبي» (أعمق حوض غوص في العالم)، قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ضمن النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس، وتشمل 140 فعالية تقام على أكثر من 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ضمن 30 لعبة رياضية متنوعة، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

وتشهد قاعة سكي دبي في مول الإمارات تنظيم العديد من البطولات الثلجية، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، من أبرزها تحدي الثلج الذي يقام سنوياً، ويحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار من خارج الدولة، كما يقام معسكر السيدات الثلجي، وفعالية اليوغا الثلجية، والكرة الطائرة على الثلج، وبطولات التزلج على الجليد، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد، وغيرها العديد من الفعاليات. كما يتضمن «صيفنا رياضي» فعاليات في ديب دايف دبي، الذي يقدم عروضاً لتشجيع محبي رياضة الغوص من جميع المستويات من الهواة إلى المحترفين.

وهذا إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، التي تتنوع ما بين الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينغ، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها كثير من الرياضات.

الفعاليات والأنشطة الرياضية تقام في 94 موقعاً في مختلف مناطق دبي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.