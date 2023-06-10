منصور بن محمد يشهد افتتاح مونديال «سلة الكراسي المتحركة»

أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، عن ترحيبه بالفرق القادمة من مختلف أنحاء العالم المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، المقامة في دبي للمرة الأولى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات برياضات أصحاب الهمم، وحرص دبي على تشجيع كل المبادرات الداعمة لهذا القطاع الرياضي المهم في إطار العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، وحرصها الدائم على إشراكهم في الحياة الرياضية، وتحفيز المواهب المتميزة منهم على المشاركة في المحافل والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وأكد سموه أن دبي حرصت على توفير كل مقومات النجاح لهذه الدورة لتكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، وذلك كعهدها دائماً في توفير عناصر النجاح كافة، لما تستضيفه سنوياً من فعاليات عالمية كبرى من معارض ومؤتمرات وبطولات رياضية ضمن مختلف الألعاب، اعتماداً على ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، حفل افتتاح بطولة العالم، التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها في مركز دبي التجاري العالمي من التاسع إلى 20 الجاري بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخباً، بواقع 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات. وسيعقد على هامش البطولة، وعلى مدار ثلاثة أيام «كونجرس» الاتحاد الدولي، الذي سيتم خلاله انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء الجدد للدورة المقبلة للاتحاد. من جانبه أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته باستضافة مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة، مرحباً بالفرق المشاركة، وموجهاً بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه للحدث العالمي، وما تحمله تلك الرعاية من دلالات تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع رياضات أصحاب الهمم، والحرص على تشجيع الرياضيين منهم على مزيد من التميز كلٌّ في مجالاته، كما وجّه الشكر إلى رعاة الحدث العالمي والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.

من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أولف ميهرينس، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه لهذا الحدث العالمي المهم، ولمجلس دبي الرياضي على دعمه لرؤية نادي دبي لأصحاب الهمم، وللجنة المنظمة على حرصها على تقديم حدث عالمي يتناسب مع مكانة دبي العالمية وسمعتها بين الأوساط الرياضية الدولية. وقال في تصريح صحافي: «الهدف من بطولة العالم ليس تقديم أفضل منتخب فقط، ولكن أيضاً من أجل تحقيق الاندماج الكامل لهذه الفئة، فالبطولة منصة لتقديم اللاعبين إلى الواجهة، والتي ستكون مصدر إلهام للمشاركين في هذا الحدث العالمي الكبير».

وتعتبر البطولة محطة رئيسة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في «باريس 2024»، والتي ستضم ثمانية منتخبات فقط. وتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة إلى جانب دولة الإمارات كلاً من: مصر، العراق، الجزائر، الولايات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، هولندا، كندا، أستراليا، إيران، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، البرازيل، الأرجنتين.

رئيس مجلس دبي الرياضي:

«دبي وفرت كل مقومات النجاح للبطولة مع استضافة أولى دوراتها على مستوى المنطقة، لتكون علامة فارقة في تاريخ الحدث».