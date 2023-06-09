«الإمارات» و«إيطاليا» يفتتحان مونديال سلة الكراسي المتحركة في دبي

يلتقي المنتخب الوطني نظيره الإيطالي في افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يقام حفل الافتتاح الساعة 5:30 مساء اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، حيث تستمر فعالياتها حتى العشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 28 منتخباً بواقع 16 في منافسات الرجال، و12 في مسابقة السيدات.

وتحمل 4 منتخبات هي الإمارات ومصر والعراق والجزائر، طموحات العرب في أول مونديال عربي - شرق أوسطي في اللعبة الشعبية الأولى على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، حيث أكملت المنتخبات المشاركة كل استعداداتها لضربة البداية. ويقص «الأبيض» شريط الافتتاح أمام إيطاليا الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البرازيل وأستراليا.

ويترأس إسماعيل المرازيق وفد الإمارات المشارك في الحدث الذي يضم عباس حسين مدرباً، وسيف هلال مساعداً له، و12 لاعباً هم حبيب البلوشي، وجمال البدواوي، ومحمد الزرعوني، وعبدالله الغافري، وإبراهيم سالم، ومحمد الهاشمي، ومحمد هاشل، وبدر عباس، وجاسم النقبي، ومنصور النقبي، وعبدالله الصريم، وطارق الياسي.

واختبر المنتخب جاهزيته لظهوره الأول في المونديال بالمشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في الكويت والتصفيات الآسيوية بتايلاند، ومعسكر خارجي في تركيا، إضافة إلى معسكره الحالي في الإمارات.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، ثاني جمعة بالرقاد في تصريح صحافي: «نرحب بالوفود المشاركة في نسخة دبي التي نتطلع من خلالها لتقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة، والتي ستجسد إرادة اللاعبين واللاعبات لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى، من أجل أن تحقق البطولة كل الأهداف التي تقام من أجلها». وأضاف بالرقاد: «اللجان المختلفة تسعى إلى إبراز الوجه الحضاري للإمارات ودبي بتقديم بطولة عالمية مميزة ستكون علامة فارقة في تاريخ المونديال». وأكد أن كرة السلة على الكراسي المتحركة لا تقل أهمية عن أي مسابقة كبرى في السلة المحترفة، متطلعاً لأن تحقق نسخة دبي كل الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

من جانبه وجه مدير البطولة ماجد العصيمي الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع باللعبة الشعبية الأولى على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، مبيناً أن المنتخبات تضم في صفوفها لاعبين متميزين قادرين على ترك بصمة في المونديال. وقال في تصريح صحافي: «نحن في اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة أكملنا كل استعداداتنا لتقديم بطولة استثنائية تظل عالقة بأذهان كل من يحظى بالمشاركة فيها ويتابعها». في المقابل أكد مدرب المنتخب عباس حسين في تصريح صحافي أن مواجهة إيطاليا ستكون صعبة، خصوصاً أن المنافس من أفضل المنتخبات الأوروبية وأعد نفسه بشكل جيد لخوض تحدي المونديال.

كأس العالم تستمر حتى 20 الجاري، بمشاركة 28 منتخباً (16 للرجال، و12 للسيدات).