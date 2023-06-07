أحمد خميس: باقٍ في الملاعب للتحليق مع «الصقور»

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الإمارات في الموسم الماضي أحمد خميس، عن تطلعاته لمواصلة مسيرته الكروية لموسمين آخرين على أقل تقدير، وخوض تجربة جديدة في المسابقات الإماراتية في الموسم المقبل بعد نجاحه في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى بتمثيل نادي الإمارات والمساهمة معه في الصعود للعب بالموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وتمكن أحمد خميس (37 سنة) من تقديم مستويات فنية مميزة مع جميع الأندية التي مثلها إضافة إلى المنتخب الوطني، وهي أندية: الفجيرة والعين وبني ياس وشباب والأهلي والشارقة والنصر ودبا الفجيرة والعروبة والإمارات، ويُعد أول لاعب يرتدي قميص تسعة أندية مختلفة في الملاعب الإماراتية، ويجيد اللعب في أكثر من مركز ومنها لاعب خط الوسط وفي مركز قلب الدفاع بالمواسم الماضية.

وقال أحمد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «لدي طموح كبير للمشاركة في الموسم المقبل ومواصلة العطاء الكروي في محطة جديدة».

وتابع: «أشعر بالسعادة لما أتمتع به من لياقة بدنية عالية وطموح لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإماراتية بعد أن مثلت العديد من الأندية في تجارب كروية مميزة والعمر مجرد رقم بالنسبة لي، وقدوتنا اللاعب ‘سماعيل مطر في الملاعب باتباع السبل الصحية والرياضية المثالية والتي تساعد على أن يحافظ اللاعب على مستوياته البدنية والفنية».

• أول لاعب يرتدي قميص تسعة أندية مختلفة داخل الدوريات الإماراتية.