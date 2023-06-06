الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يحتفي بإنجازات التايكواندو

احتفى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالإنجازات حققها فريق التايكواندو في موسم 2022-2023، بحضور عضوي مجلس إدارة النادي مشرف رياضة التايكواندو طارق السويدي، ومشرف رياضة الكاراتيه عبيد العسم السويدي، ومدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي.

وقال النادي في بيان أمس إن المكاسب الفنية والبدنية تعكس توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس وأهمها استكشاف عدد من المواهب المواطنة وتطويرهم، ما مكنهم من الوصول لمنصات التتويج الدولية وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي، ما قاد إلى تحقيق 13 ميدالية دولية.

وأشار النادي إلى أن الفريق نجح في تحقيق قفزة نوعية بعدد الإنجازات متمثلة بإحراز 208 ميداليات ملونة منها 52 ذهبية و48 فضية و108 برونزيات والفوز بكأس المركز الأول في سبع بطولات ومثلها المركز الثاني وست للمركز الثالث محققاً زيادة قدرها 150% مقارنة بالموسم الماضي.