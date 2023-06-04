11 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «آسيوية القوس والسهم»

يشارك منتخب الإمارات للقوس والسهم في البطولة الآسيوية، التي انطلقت في سنغافورة أمس، وتستمر حتى 11 الجاري.

ووقع الاختيار على 11 لاعباً ضمن قائمة المنتخب، هم: عبدالله عبيد الكتبي وسلطان الكتبي «نادي المدام»، وناصر السدراني «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد مبارك صالح «نادي الشارقة الرياضي»، وفاطمة محمد راشد، ومها عبدالرحيم الحوسني وحصة يعقوب الحوسني، وآمنة يوسف العوضي وروضة يوسف العوضي «نادي سيدات الشارقة»، ويوسف حسن الحوسني، وجمانة النجار «نادي دبي آرشر». وتترأس البعثة التي توجهت إلى سنغافورة الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة رياضة المرأة، كما تضم محمد راشد، مدير المنتخب، والبريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب.