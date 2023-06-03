4 لاعبين مواطنين يشاركون في «الدوري العالمي للبادل»

أعلن مجلس دبي الرياضي انضمام أربعة لاعبين من المنتخب الوطني إلى نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم، المشاركين في بطولة الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج»، الحدث الأول من نوعه على الإطلاق، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة، في دبي من 8 إلى 11 الجاري. وتضم قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولة: عبدالله أهلي، وعبدالله عبدالعزيز، وفارس الجناحي، وسالم الهولي.

وتعد مشاركة لاعبي المنتخب تجربة مهمة، إذ سيشارك كل لاعب في فريق مختلف ليحصل كل على فرصة للعب إلى جانب أفضل لاعبي البادل في العالم، ما يسهم في تطور مهاراتهم وزيادة خبراتهم من خلال منافسة المصنفين الأوائل، بحسب ما ذكره بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي.

ويشارك عبدالله أهلي مع فريق «شيتاز»، الذي يضم أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وهما مصنّفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، بالإضافة إلى فرناندو بيلاستيغوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس الذي يحتل المرتبة الـ19 على العالم.

وانضم عبدالله عبدالعزيز إلى فريق «جاغوارز»، الذي يقوده أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، ويضم مجموعة من أمهر اللاعبين على مستوى العالم، بينهم كارلوس دانيال المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً. وجيرونيمو غونزاليس لوك المصنف 13، وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة الـ47.

كما انضم فارس الجناحي إلى فريق «بانثرز» الذي يضم: أوغسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس غونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز غرانادوس، الذي يحتل المرتبة الـ14، ويتمتع فارس الجناحي بموهبة كبيرة، وهو مصنّف ثامناً على مستوى الدولة وفقاً لاتحاد الإمارات للبادل.

فيما يشارك سالم الهولي مع فريق «تايغرز»، الذي يضم: مارتا أورتيغا المصنفة سادسة على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا المصنف تاسعاً، كما يزخر هذا الفريق بالعديد من النجوم، بينهم فيكتوريا إغليسياس سيغادور المصنفة الـ10، وفيديريكو تشينغوتو المصنف 12. ومن بين اللاعبين الرئيسين الآخرين خوان تيلو المصنف 11، ودلفينا بري سينيزي التي تحتل المرتبة الـ18.