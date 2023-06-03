مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في مدينة إكسبو 21 الجاري

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تفاصيل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، من 21 حتى 25 الجاري، في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي. وتهدف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي القائم على التقنيات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية.

وسيكون المهرجان متاحاً بشكل حصري لطلبة وطالبات المدارس يومي 21 و22 يونيو 2023، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، في حين تنطلق فعاليات قمة «جيم إكسبو» GameExpo Summit خلال الفترة ذاتها، فيما سيقام معرض «جيم إكسبو» من 23 حتى 25 الجاري، وتتاح التذاكر لحضور فعالياته عبر بلاتينيوم ليست. ويسلط المهرجان الضوء على الجديد من إصدارات الألعاب، بما فيها «Playstation» و«Xbox» و«Ubisoft» و«Namco»، إضافة إلى البطولة العالمية الجديدة الخاصة بالمؤثرين تحت مسمى «Play Beyond»، وتضم عدداً من أهم اللاعبين العالميين.

وتشهد قمة «جيم إكسبو» مشاركة نخبة من المتحدثين من قادة القطاع حول العالم، لبحث فرص التعاون ومناقشة سبل تعزيز النمو القوي لألعاب الجيل الثالث من الشبكات «الويب 3»، والذكاء الاصطناعي.

وسيتنافس الطلاب من كل الإمارات ضمن بطولة Minecraft Education Challenge مع وصول المتأهلين للتصفيات النهائية للمنافسة مع فريق إقليمي. وسيتم بث منافسات Global Standard Finals بشكلٍ مباشر مع تحليل وتقييم من قبل خبراء بطولات الألعاب والرياضات الرقمية، بجانب فعاليات وأنشطة أخرى كثيرة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، في تصريح صحافي: «نحن ملتزمون بجذب الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وهدفنا تهيئة بيئة مناسبة للرواد في هذا المجال، بما يسهم في نمو القطاع. كما ستحظى العائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والعروض التي سيقدمها اللاعبون».

• الدورة الثانية تشهد إقامة قمة ومعرض «جيم إكسبو».