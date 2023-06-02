البحرين تستعرض خطة تنظيم أكبر دورة ألعاب مدرسية دولية في التاريخ

عقد رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية "البحرين 2024" إسحاق عبدالله اسحاق اجتماعاً ترويجياً للدورة مع المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية محمد بن درويش، بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية في دبي، حيث بحث اسحاق سبل التعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية ضمن خطة الاستعداد لاستضافة البحرين لأكبر دورة للألعاب المدرسية في التاريخ.

واستعرض اسحاق خطة اللجنة التنفيذية لاستضافة الدورة، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشتركة بين اللجنة التنفيذية واللجنة الأولمبية الإماراتية بهدف الترويج للدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الألعاب المدرسية في ظل إداراج 25 لعبة، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في حدث يعد الأكبر والأهم في تاريخ الرياضة البحرينية.

وشهد الاجتماع تبادل الأفكار في إطار التعاون المشترك بين اللجنة التنفيذية واللجنة الأولمبية الإمراتية، بهدف الترويج بالصورة المثلى للدورة، الأمر الذي سينعكس بصورة ايجابية على نجاح الدورة، وإظهارها بأفضل صورة تليق باسم وسمعة المملكة في استضافة مختلف الأحداث الرياضية الدولية.

يذكر أن البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال أكتوبر 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة و التنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقع لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.