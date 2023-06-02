ذياب بن زايد يعيد تشكيل مجلسي إدارة نادي وشركة الوحدة

أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة علي سعيد خميس المزروعي.

وذكر نادي الوحدة في بيان عبر موقعه الرسمي، أمس، بأن التشكيل الجديد يضم في عضويته كلاً من: حمد علي سيف الضبع الدرمكي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وخالد راشد سعيد الهنائي العضو المنتدب للنادي، والأعضاء: راشد علي حمد الزعابي، وفارس مكتـوم المزروعي، وسعيد مبارك محمد البلوشي، وعامر حسين عامـر الصيعري. كما أعاد سموه تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، برئاسة راشــد الـزعـابي، وفارس مكتــوم المزروعـي، نائباً للرئيس، ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من: عـبدالله سـالم الـجـنـيـبي، وعبدالبـاسط محمد الحـمادي، وسعـيد مبارك محـمد البلوشي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ثقته بالجميع، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف نادي الوحدة الرياضي الثقافي والشركات التابعة له ومحبي النادي وشركائه.

■ مجلس إدارة نادي الوحدة

علي سعيد خميس المزروعي (رئيساً).

حمد علي سيف الضبع الدرمكي (نائباً).

خالد راشد سعيد الهنائي.

راشد علي حمد الزعابي.

فارس مكتـوم المزروعي.

سعيد مبارك محمد البلوشي.

عامر حسين عامر الصيعري.

■ مجلس إدارة شركة الوحدة

راشــد الـزعـابي (رئيساً).

فارس مكتــوم المزروعـي (نائباً).

عـبدالله سـالم الـجـنـيـبي.

عبدالبـاسط محمد الحـمادي.

سعـيد مبارك محـمد البلوشي.