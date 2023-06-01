«طيران الإمارات» تسلم كأس ويب إليس للرجبي إلى باريس

أوصلت «طيران الإمارات» كأس ويب إليس إلى باريس، حيث بدأ العد التنازلي قبل 100 يوم من انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي RWC 2023، التي ستقام منافساتها من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر المقبلين، في 10 مدن مضيفة عبر مختلف مناطق فرنسا. وتعد كأس العالم للرجبي واحدة من كبرى البطولات الرياضية وأكثرها شعبية والتي تلهم ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم. وبصفتها الناقل الرسمي والشريك العالمي للبطولة، نقلت «طيران الإمارات» الكأس أول من أمس على متن طائرتها الإيرباص A380 المكسوّة بملصق RWC 2023.

وفور هبوط طائرة الإمارات في مطار باريس شارل ديغول، قام أسطورة الرجبي الجنوب إفريقي تينداي متواريرا، الذي كان أحد نجوم الفريق الفائز بكأس العالم للرجبي 2019، بتسليم الكأس إلى جاك ريفوال، رئيس اللجنة الفرنسية المنظمة، بحضور السير بيل بومونت، رئيس مجلس الرجبي العالمي وسيدريك رينارد، مدير «طيران الإمارات» في فرنسا. وتعود شراكة «طيران الإمارات» مع بطولة العالم للرجبي إلى عام 2007، عندما رعت لأول مرة كأس العالم للرجبي 2007 في فرنسا. ثم أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم 2011 في نيوزيلندا، وأول شريك عالمي يوقع اتفاقية لكل من إنجلترا 2015، واليابان 2019، وحالياً شريك عالمي لكأس العالم للرجبي فرنسا 2023، وكأس العالم للرجبي أستراليا 2027.