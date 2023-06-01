4 جهات جديدة تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

كشف مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن اكتساب أربع جهات من أربع دول مختلفة لعضوية الاتحاد الدولي، وانضمامها فعلياً لقائمة الجهات الأعضاء، ليرتفع العدد بذلك إلى 15 عضواً، وذلك بعد استكمالها لإجراءات اكتساب العضوية الرياضية في الاتحاد. وأوضح الاتحاد في بيانه أن الجهات الأربع المنضمة حديثاً إلى عضوية الاتحاد الدولي هي الصين، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، واليونان. وقال راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي عن سعادته البالغة بهذا التقدم الكبير والاهتمام الملحوظ من قبل ممثلي الجهات المعنية برياضة الصقور على مستوى العالم، لنيل عضوية الاتحاد الدولي في دلالة تعكس حرص الدول على الانضمام للكيانات والجهات المسؤولة عن الأنشطة المرتبطة بالصقور.