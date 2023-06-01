إعلان الفائزين في «نموذج دبي للتفوق الرياضي» 22 يونيو

حدد مجلس دبي الرياضي 22 الجاري موعداً لتنظيم حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي سيقام في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، لتكريم الفائزين في الفئات التنافسية الـ11، والمخصصة للأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي واللاعبين واللاعبات ممن حققوا إنجازات رياضية في الموسمين الرياضيين السابقين 2021-2022 و2022-2023.

وتشمل الفئات التنافسية للدورة التاسعة الجوائز المؤسسية التي تمنح لأفضل نادٍ رياضي، وأفضل شركة كرة قدم، وأفضل نادٍ نوعي. والجوائز المتخصصة التي تمنح لأفضل نادٍ أو شركة في الأداء المؤسسي، وأفضل نادٍ أو شركة في الكفاءة المالية، وأفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين. وكذلك أوسمة التفوق الفردي التي تمنح لأفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، وأفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الفردية، وأفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة أو لاعب ناشئ من أصحاب الهمم.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي إنه تم الاهتمام والتركيز في الدورة التاسعة على الرياضيين الناشئين والبراعم والمواهب من أصحاب الإنجازات وتقديم رعاية مستقبلية لهم، لافتاً إلى أن الدورة الحالية ترتكز على قياس الاستثمار والأداء المالي، والإنجازات الرياضية والالتزام بالتشريعات والقوانين، كما سيتم في هذه الدورة قياس أداء الأفراد والمؤسسات خلال الموسمين الرياضيين 2021-2022 و2022-2023.

وأضاف البيان: «إنجازات الأندية وشركات كرة القدم ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة والتخطيط السليم، والاستثمار الأفضل للموارد، وكذلك الاستفادة من أصحاب التجارب الناجحة في مسيرة القطاع الرياضي، إذ يواصل المجلس في الحفل تكريم نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي من الأجيال السابقة التي مثلت أندية دبي وقدمت الكثير للأندية والمنتخبات الوطنية سواء في مجال اللعب أو الإدارة الرياضية، وهو النهج الذي اعتمده مجلس دبي الرياضي منذ حفل الدورة الأولى لنموذج التفوق الرياضي في عام 2011 والتي استمرت طوال الدورات الثمانية الماضية، وتم فيها تكريم 45 رائداً في جميع الرياضات ومختلف المجالات في اللعب والإدارة والتدريب، حيث سيرتفع العدد خلال الدورة الحالية إلى أكثر من 50 رائداً يتم تكريمهم خلال الدورات التسع من البرنامج.

الفئات المكرمة

أفضل نادٍ رياضي.

أفضل شركة كرة قدم.

أفضل نادٍ نوعي.

أفضل نادٍ أو شركة في الأداء المؤسسي.

أفضل نادٍ أو شركة في الكفاءة المالية.

أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي.

أفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين.

أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم.

أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الفردية.

أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية.

أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ من أصحاب الهمم.