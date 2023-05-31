«طيران الإمارات» تتأهب للموسم الرياضي الجديد في «60 ثانية»

تضع طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بصمتها على أشهر الرياضات العالمية من خلال إطلاق حملة إعلانية ملهمة قبيل انطلاق موسم حافل من الأحداث في كرة القدم والتنس، والرجبي والكريكيت، والغولف وسباقات الخيل وغيرها.

وذكر بيان صحافي: «يبدأ العرض الأول على استاد ويمبلي بنهائي كأس الإمارات (الاتحاد الإنجليزي) في الثالث من يونيو، بإعلان مدته 60 ثانية مع لقطات سينمائية لأحداث رياضية عالمية، ويضم نجوم أرسنال ولاعبي نادي لانكشاير للكريكيت الذين يرتدون ألوان إنجلترا أيضاً».

وإضافة إلى إعلاني «عشاق كرة القدم العالمية» و«عشاق الكريكيت» اللذين أطلقتهما في العام الماضي، تواصل طيران الإمارات نشر أجنحتها في جميع أنحاء العالم، لتقريب عشاق الرياضة أكثر من الحدث وخلق ذكريات دائمة.

ويبدأ الإعلان بفتى يافع يطمح إلى الطيران وينطلق في عالم مملوء بالإثارة، مع حركة قدم رائعة من لاعبي أرسنال آرون رامسدال وبن وايت، إلى هدف من ركلة مقص هوائية من نجم أرسنال بوكايو ساكا.

كما يظهر لاعبا نادي لانكشاير للكريكيت، الإنجليزيان فيل سالت وريتشارد غليسون.

ويتضمن الإعلان أيضاً ظهور نجمي التنس الملهمين، وخيولاً تنطلق من البوابات، ولقطات مثيرة من ألعاب الغولف والرجبي وغيرها. ويختتم الإعلان بصوت الممثل الإنجليزي جيسون فليمينغ بوعد العلامة التجارية لطيران الإمارات «تميز دائم».

وصمم الإعلان وكتب النص ريتشارد بيلنغتون، نائب رئيس أول التسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وأخرجه والي فيستر الحائز جائزة أوسكار. وسوف يبدأ عرض الإعلان عبر جميع المنصات العالمية، بما في ذلك التلفزيون والقنوات الإلكترونية والرقمية اعتباراً من الثالث يونيو 2023.

وتواصل طيران الإمارات دعم الرياضة منذ أكثر من 35 عاماً، حيث بدأت رعايتها الأولى في عام 1987 بسباق الزوارق السريعة الذي أقيم في دبي. ونمت محفظة الناقلة بشكل كبير منذ ذلك الحين، لتشمل بعضاً من أبرز الفرق والبطولات في كرة القدم والغولف، والتنس والرجبي والكريكيت وسباقات الخيل والإبحار.

واليوم ترعى طيران الإمارات أكثر من 130 حدثاً وفريقاً رياضياً و8 فعاليات ثقافية.